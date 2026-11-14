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UEFA Nations League A
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Riyadh Air Metropolitano
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España contra Inglaterra, en directo hoy: ¿qué canal televisa el partido y dónde verlo en streaming?

España vs Inglaterra
España
Inglaterra
UEFA Nations League A

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el España-Inglaterra de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver el España-Inglaterra con una VPN

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EspañaMovistar+
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Previa del partido

crest
UEFA Nations League A - Jornada 6
Riyadh Air Metropolitano

España recibe a Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid en un partido decisivo del Grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, con el primer puesto del grupo en juego para el ganador.

España llega a este encuentro en un estado de forma extraordinario: lleva 43 partidos consecutivos sin perder y amplió su racha de victorias a 12 con un triunfo por 2-0 ante Chequia en la quinta jornada. El equipo de Luis de la Fuente lidera el Grupo A3 y conservará el primer puesto siempre que no pierda.

Inglaterra también salió reforzada el jueves tras remontar para vencer 2-1 a Croacia en Wembley. Harry Kane transformó un penalti bajo presión para sellar la victoria en una noche en la que se convirtió en el futbolista con más internacionalidades de la selección masculina de Inglaterra: con su partido número 126, superó los 125 de Peter Shilton.

Los dos equipos ya se enfrentaron en esta fase de grupos, con una ajustada victoria de España por 3-2 en septiembre. Kane reconoció que aquel resultado ha hecho que Inglaterra afronte este partido con mayor concentración, y la selección de Thomas Tuchel llega a Madrid sabiendo que solo le vale ganar para superar a la anfitriona.

Fuera del terreno de juego, De la Fuente abordó en la rueda de prensa previa al partido los comentarios de Tuchel sobre los protocolos contra el racismo. El seleccionador español respondió con contundencia e insistió en que no hay nada que discutir. También confirmó que el joven extremo Lamine Yamal está plenamente recuperado y disponible tras un periodo de ausencia, y descartó las insinuaciones de que no fuera así.

Con ambos seleccionadores centrados públicamente en ganar y el título del grupo en juego, el partido tiene una importancia real para las dos selecciones de cara a las eliminatorias de la Liga de Naciones.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el España-Inglaterra.

Actualidad de los equipos y convocatorias

España contra Inglaterra alineaciones probables

4-2-3-1
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España
ESP
Formación
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
4-2-3-1
Unai SimónUnai SimónPau CubarsíPau CubarsíM. CucurellaM. CucurellaP. PorroP. PorroD. HuijsenD. HuijsenPedriPedriL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezFabián RuizFabián RuizA. BaenaA. BaenaM. OyarzabalM. OyarzabalJ. PickfordJ. PickfordJ. QuansahJ. QuansahDan BurnDan BurnT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldL. HallL. HallJ. BellinghamJ. BellinghamA. GordonA. GordonM. RogersM. RogersE. AndersonE. AndersonD. RiceD. RiceH. KaneH. Kane
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Inglaterra
ING
4-2-3-1
España

Once inicial

Inglaterra

Manager

  • L. de la Fuente
  • T. Tuchel

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