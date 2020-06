España, Chile y Napoli: Las penas de Cristiano Ronaldo como quinto pateador

La Eurocopa 2012, la Confederaciones 2017 y la Coppa Italia 2020 no fueron más que ilusiones para el luso, que una vez ganó sin ejecutar su tiro.

No ha sido un miércoles feliz para Cristiano Ronaldo. Tras no destacar en la final de la Coppa Italia con la , su descontento fue evidente en buena parte porque no tuvo ni la oportunidad de demostrar su valía con un gol en la serie de penales que vio campeonar al y errar feo a Dybala y Danilo. Pero no es la primera vez que le pasa. A CR7, uno de los dos mejores futbolistas del siglo, lo suelen dejar para el final pero no siempre celebra.

Ante , el 2012, Paulo Bento lo designó como el quinto pateador, pero el posterior campeón de la no falló ninguno de sus primeros 4 tiros, situación que se combinó con las fallas de Joao Moutinho (atajadón de Iker) y Bruno Alves (al palo). Cristiano no tuvo su chance, y los lusos se despidieron de la final a la que accedió en la otra llave.

Más equipos

Cinco años después (en la foto principal), San Claudio Bravo atajó hasta lo impensado contra en la Copa Confederaciones que conquistó Alemania y, tras el 0-0, lo ganó por 3-0 luego de que el hoy golero del parara los intentos desde los 12 pasos de Quaresma, Moutinho y Nani. El quinto pateador era Cristiano, que se quedó en la desilusión, una que no siempre fue tal cuando no participó: en la Community Shield de 2007, que el le ganó al , CR7 no pateó el quinto penal porque el marcador ya estaba sentenciado a favor de los Red Devils (3-0).

Cristiano ha ganado de todo, Champions, ligas y copas locales por doquier, incluso una Eurocopa. Pero su afán por patear siempre al último le ha dejado 3 penas inmensas, aunque otras alegrías inolvidables, como la Champions 2015/16 ante el Atlético.