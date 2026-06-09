España, aún sin Lamine Yamal, supera también la última prueba antes del Mundial

España ganó el lunes su último amistoso preparatorio para el Mundial. En Puebla (México), La Roja venció 1-3 a Perú.

Lamine Yamal se mantuvo ausente; el extremo de 18 años no juega desde el 22 de abril con el Barcelona.

Aun sin él, España dominó. A los dos minutos, Pau Cubarsí asistió a Mikel Oyarzabal, que batió a Pedro Gallese: 0-1. A mitad de la primera parte, Pedri aumentó la ventaja tras pase de Ferran Torres: 0-2.

Tras el descanso, Gallese desvió un centro de Yeremy Pino a su propia portería (0-3). Perú marcó el tanto del honor por medio de Jairo Vélez (1-3).