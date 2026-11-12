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UEFA Nations League B
team-logoEslovenia
Stozice Stadium, Ljubljana
team-logoSwitzerland
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Eslovenia vs. Suiza hoy en directo: ¿quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Eslovenia vs Switzerland
Eslovenia
Switzerland
UEFA Nations League B

En la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA, Eslovenia se enfrenta a Suiza. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

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EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaESPN Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileESPN Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+ Premium Argentina
Estados UnidosFubo
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Eslovenia vs. Suiza: hora de inicio

crest
UEFA Nations League B - Jornada 5
Stozice Stadium, Ljubljana

Eslovenia recibe a Suiza en el estadio Stožice de Liubliana, en la Liga B de la Nations League de la UEFA. Ambas selecciones se juegan puntos importantes en la lucha por el liderato del grupo.

Eslovenia ha mostrado irregularidad en esta edición de la Nations League. Tras empatar en su debut contra Escocia y perder ante Suiza, el equipo de Bošjan Cesar retomó el rumbo con victorias frente a Macedonia del Norte y Escocia, pero sigue bajo presión en el grupo.

Suiza llega a Liubliana como líder del grupo. El equipo de Murat Yakin ha ganado los cuatro partidos disputados hasta ahora en la Nations League y se ha asentado con claridad en lo más alto de la clasificación. La derrota contra Argentina en los cuartos de final del Mundial sigue siendo la única mancha de una temporada por lo demás sólida.

Yakin no podrá contar con Granit Xhaka. El capitán y organizador del centro del campo es baja por una lesión en la pantorrilla, una ausencia importante para un equipo que depende de su experiencia en la zona central. Miro Muheim tampoco estará disponible.

Para Eslovenia, este partido en casa es una oportunidad de recortar distancias con el líder. Jan Oblak y Benjamin Šeško aportan la calidad individual que Cesar debe aprovechar para vencer a Suiza.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la retransmisión, el streaming en directo y la hora de inicio.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Eslovenia y Suiza?

Eslovenia llega con un balance desigual en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias, un empate y dos derrotas. En la Nations League ganó recientemente 2-1 a Escocia, pero antes había perdido 1-2 contra Suiza. En total, marcó seis goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Suiza se ha mostrado mucho más sólida: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Yakin ganó sus cuatro encuentros de la Nations League, entre ellos un contundente 3-0 contra Escocia y un 2-1 frente a Eslovenia. Solo la derrota ante Argentina en los cuartos de final del Mundial (1-3) interrumpió su racha de victorias. En total, Suiza marcó nueve goles y encajó cinco en ese periodo.

SVN

SVN - Formulario

CRO
L2-1
SCO
D0-0
MKD
W2-0
SUI
L2-1
SCO
W1-2
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SUI

SUI - Formulario

ARG
L3-1
MKD
W0-3
SCO
W0-3
SVN
W2-1
MKD
W3-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Eslovenia vs. Suiza: alineaciones

Eslovenia contra Switzerland alineaciones probables

5-4-1
Eslovenia crest
Eslovenia
SVN
Formación
Switzerland crest
Switzerland
SUI
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakS. KuzmicS. KuzmicD. BrekaloD. BrekaloJ. BijolJ. Bijolteam-logoZ. KarnicnikV. DrkusicV. DrkusicM. ZabukovnikM. ZabukovnikD. SturmD. Sturmteam-logoA. Matkoteam-logoA. Gnezda CerinZ. VipotnikZ. VipotnikG. KobelG. KobelN. ElvediN. ElvediM. AkanjiM. AkanjiRicardo RodríguezRicardo RodríguezS. BritschgiS. BritschgiD. SowD. SowV. SierroV. SierroF. RiederF. RiederD. NdoyeD. NdoyeR. FreulerR. FreulerZ. AmdouniZ. Amdouni
Switzerland crest
Switzerland
SUI
5-4-1
Eslovenia

Once inicial

Switzerland

Manager

  • B. Cesar
  • M. Yakin

Eslovenia vs. Suiza: estado de forma

SVN

SVN - Formulario

CRO
L2-1
SCO
D0-0
MKD
W2-0
SUI
L2-1
SCO
W1-2
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SUI

SUI - Formulario

ARG
L3-1
MKD
W0-3
SCO
W0-3
SVN
W2-1
MKD
W3-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Eslovenia vs. Suiza: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

EsloveniaEmpateSwitzerland
1
1
3
UEFA Nations League B
Switzerland badge
Switzerland
SUI
2
Eslovenia badge
Eslovenia
SVN
1
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Eslovenia badge
Eslovenia
SVN
0
Switzerland badge
Switzerland
SUI
0
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
Eslovenia badge
Eslovenia
SVN
0
F
European Championship Qualification
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
Eslovenia badge
Eslovenia
SVN
2
F
European Championship Qualification
Eslovenia badge
Eslovenia
SVN
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
0
F
4Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Eslovenia vs. Suiza: las clasificaciones

Grp. 1

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
SwitzerlandSwitzerlandSUI
4400111+1012
W
W
W
W
2
EsloveniaEsloveniaSVN
421153+27
W
L
W
D
3
EscociaEscociaSCO
411235-24
L
W
L
D
4
Macedonia del NorteMacedonia del NorteMKD
4004010-100
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso
Playoffs de descenso

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