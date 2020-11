Esa maravillosa pareja formada por Hazard y Benzema

Seguramente el no tenga muchas cosas a las que agarrarse en lo futbolístico, o mejor dicho, no las tenía hasta que ha vuelto a juntar a Eden Hazard y Karim Benzema. Belga y francés no eran titulares a la vez desde el pasado 7 de agosto, cuando los blancos cayeron en octavos de final de .

Desde que llegó a Madrid, las lesiones no han dejado brillar a un Eden Hazard del que no es que se espere mucho más de lo ofrecido, sino que se espera todo, porque se puede decir que las pocas pinceladas que ha dado en más de un año no son ni un 1% de lo que debe ofrecer por calidad y precio pagado.

El estado físico del belga nos ha privado de disfrutar de una sociedad maravillosa junto a Karim Benzema. El galo, bailarín con la pelota pero con falta de instinto de cara a puerta, ha echado mucho en falta a un compañero de viaje durante estos tortuosos meses. Ya lo tiene de vuelta, ahora es momento de bailar.

El crecimiento de Benzema desde la marcha de Cristiano Ronaldo ha sido exponencial. No solo en lo futbolístico, sino también en lo personal. A Karim ya se le puede considerar una voz autorizada dentro de ese vestuario, porque se lo ha ganado. El de se ha echado el equipo a la espalda en estos más de dos años y el paso al frente que ha dado es más que notorio.

Sin embargo, siempre se ha echado en falta alguien que le acompañe en ataque. Ni Vinicius, Rodrygo, Asensio, Isco o Lucas Vázquez han tenido un rendimiento acorde a lo que exige el Real Madrid. A Jovic y sus 60 millones de euros ni los cuento.

La vuelta de Hazard es una bocanada de aire fresco para el Real Madrid y para Benzema. Un futbolista distinto, de los que se mueven y no la piden al pie. Encarador y dotado de una técnica de fantasía, la pelota está ahora en el tejado del belga. Benzema ya ha demostrado que puede liderar en ataque a este Real Madrid, pero necesita a un socio si los blancos quieren optar a los títulos. La primera prueba es el partido ante el Huesca. Con ellos, el Real Madrid es más alegre, cosa que tampoco era muy difícil.

Del belga (y de su cuerpo) va a depender que el madridismo pueda disfrutar de esa maravillosa pareja formada por Eden Hazard y Karim Benzema.