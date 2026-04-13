«¡Es uno de los mejores holandeses del mundo! Se merece una oportunidad en el Mundial»

El entrenador del Brighton & Hove Albion, Fabian Hürzeler, afirma que Mats Wieffer es «uno de los mejores jugadores holandeses del mundo» y merece ir al Mundial.

En Brighton se ha convertido en un pilar: el fin de semana pasado marcó dos goles y dio la victoria a los Seagulls ante el Burnley (0-2).

Fuera de la ciudad costera, el futbolista nacido en Borne parece haber caído en el olvido. Su último partido internacional data de junio de 2025, cuando jugó 45 minutos como centrocampista defensivo contra Malta.

Sin embargo, ya es el lateral derecho titular del Brighton. En esa demarcación, el 14 veces internacional le impresiona. «Le damos libertad para atacar los espacios hacia el centro del campo», afirma tras la victoria en Turf Moor.

«Esa es una de sus fortalezas. Se ha desarrollado de manera excelente como lateral, porque tiene esa libertad y, defensivamente, es muy fuerte físicamente», elogia el alemán a nuestro compatriota.

«Para mí, ahora mismo es uno de los mejores jugadores holandeses del mundo, así que espero que tenga la oportunidad de ir al Mundial. Se lo merece sin duda alguna».

Sin embargo, Koeman parece decantarse por Denzel Dumfries (Inter) y Jurriën Timber (Arsenal) en la posición de lateral derecho. En la última convocatoria, Lutsharel Geertruida (Sunderland) reemplazó al lesionado Timber.