"Es una joya, diferente a los demás" - La canción de los hinchas del Everton para André Gomes

La vida de André Gomes cambió definitivamente en Inglaterra. Su tiempo en el Barcelona se había convertido en "un infierno" y a menudo estaba tan "avergonzado" de sus actuaciones que no abandonaba su casa, según reconoció el propio mediocampista portugués. Cinco meses después de hablar públicamente de su angustia, fichó por el Everton cedido por una temporada y ya nada es igual. Tan bien le va en la Premier League que hasta los hinchas 'Toffees' le dedicaron una canción.

La letra no deja dudas: los adicionados le admiran de verdad...

"Es una joya, diferente del resto.

Su nombre es André Gomes y no es más que el mejor.

Él es nuestro centrocampista, el mejor que hemos visto.

Fírmalo del Barça y haz que sueñen los Toffees.

¡Es una joya!".

El propio André Gomes agradeció todo ese cariño. "Suena bien, gracias por el apoyo, realmente lo aprecio", escribió en su cuenta de Twitter.

😳 It sounds good. Thanks for your support, I really appreciate it 💙 https://t.co/yDE4M0ySOk — André Gomes (@aftgomes) 30 de diciembre de 2018