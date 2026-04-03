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Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Es solo la tercera vez que ocurre... A Ronaldo le espera un hito histórico en el partido contra Al-Najma

C. Ronaldo
Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
1ª División
Portugal
Arabia Saudita

Se espera que el jugador portugués sea titular en el partido

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, tiene ante sí la oportunidad de lograr un hito histórico cuando se enfrente al Al-Najma en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

Se espera que Ronaldo lidere la alineación del Al-Nassr cuando reciba al Al-Najma este viernes en el estadio Al-Awal Park, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

Este partido será el número 100 en el que participe la estrella portuguesa con el Al-Nassr en la Liga Roshen, desde que se incorporó a sus filas en enero de 2023, en una transferencia gratuita, tras rescindir su contrato con el Manchester United.

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Desde entonces, Ronaldo ha disputado 99 partidos con el Al-Nassr en la Liga Roshen, en los que ha marcado 95 goles y ha dado 18 asistencias.

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El Al-Nassr será el tercer club con el que el «Cohete de Madeira» dispute 100 partidos o más en una liga, tras haber disputado 292 partidos con el Real Madrid en La Liga y 236 con el Manchester United en la Premier League.

Ronaldo sueña con que la Liga Saudí sea la tercera en la que marque 100 goles o más, tras haber marcado 311 goles en la Liga española y 103 en la Premier League.

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