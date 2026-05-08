Este verano se celebra en Norteamérica la mayor (y, esperemos, la mejor) Copa del Mundo de la historia, con 104 partidos en solo 39 días.

La demanda de entradas ha sido astronómica, pero quienes aún sueñan con vivir la experiencia futbolística de su vida no deben perder la esperanza.

Aunque aún puedes conseguir entradas por los canales oficiales, también existen otras opciones, como el mercado secundario a través de sitios web de terceros como StubHub, lo que puede aumentar tus posibilidades de conseguir las entradas que buscas.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber sobre la compra de entradas para la Copa del Mundo de 2026 y lo que ofrece el mercado secundario.

¿Debería comprar entradas en StubHub?

StubHub es uno de los mercados secundarios de entradas más grandes del mundo y muchos usuarios lo prefieren por sus ventajas.

En resumen: sí, StubHub es una empresa legítima con la garantía FanProtect.

La FIFA no autoriza la reventa, pero en la práctica miles de aficionados entran a los grandes torneos mediante estos sitios.

A continuación, te contamos lo esencial.

Ventajas de usar StubHub para comprar entradas para el Mundial

Acceso a partidos estrella: aunque las entradas oficiales para algunos de los partidos más destacados del Mundial ya se han agotado o están a punto de hacerlo, StubHub ofrece a los aficionados otra oportunidad de asistir a los encuentros que desean.

aunque las entradas oficiales para algunos de los partidos más destacados del Mundial ya se han agotado o están a punto de hacerlo, StubHub ofrece a los aficionados otra oportunidad de asistir a los encuentros que desean. Ofertas de última hora: Visita StubHub con frecuencia, pues puedes encontrar auténticas gangas. Cerca del partido, algunos vendedores bajan el precio por debajo del nominal.

Visita StubHub con frecuencia, pues puedes encontrar auténticas gangas. Cerca del partido, algunos vendedores bajan el precio por debajo del nominal. Garantía FanProtect: StubHub asegura que tus entradas serán válidas y llegarán a tiempo; de lo contrario, ofrece entradas equivalentes o un reembolso completo.

Consideraciones al comprar en StubHub

Como en toda reventa, conviene extremar la precaución.

Entre las consideraciones importantes se incluyen:

Revisa los detalles del anuncio: evita entradas genéricas de «Categoría X». Elige publicaciones que indiquen asiento, fila y sección, y asegúrate de que el vendedor use la transferencia oficial de la FIFA para enviarlas a tu cuenta.

evita entradas genéricas de «Categoría X». Elige publicaciones que indiquen asiento, fila y sección, y asegúrate de que el vendedor use la transferencia oficial de la FIFA para enviarlas a tu cuenta. Precios inflados: Aunque pueden aparecer gangas de última hora, los partidos más destacados suelen venderse por encima del valor nominal.

Aunque pueden aparecer gangas de última hora, los partidos más destacados suelen venderse por encima del valor nominal. Retrasos en la entrega: algunos vendedores transfieren las entradas el mismo día del partido, lo que puede generar ansiedad aunque la venta esté protegida por la garantía de StubHub.

Cómo evitar estafas en StubHub

Comprar o vender en StubHub exige atención para evitar estafas y contratiempos.

Considera lo siguiente al adquirir entradas para la Copa del Mundo:

Entradas «en papel»: Las entradas para el Mundial 2026 son solo digitales. Nunca aceptes entradas en papel ni copias impresas de PDF.

Las entradas para el Mundial 2026 son solo digitales. Nunca aceptes entradas en papel ni copias impresas de PDF. No aceptes capturas de pantalla de entradas o códigos QR; suelen usarse para fraudes.

No pagues por transferencia bancaria ni criptomonedas; usa siempre la plataforma de StubHub con tarjeta de crédito.

¿Por qué el vendedor de StubHub aún no me ha transferido mi entrada?

En mayo de 2026 la FIFA aún no ha «desbloqueado» las entradas de muchos vendedores.

La FIFA habilita el botón de transferencia por fases.

Si el partido es a finales de junio, quizá no pueda transferirla hasta principios de ese mes.

¿Cómo comprar entradas para el Mundial en StubHub?

Comprar boletos para el Mundial en StubHub consiste en elegir un partido, pagar y aceptar la transferencia mediante un correo temporal o directamente en tu cuenta de FIFA. Paso 1: Realiza la compra en StubHub.

Paso 1: Compra en StubHub

Crea una cuenta en StubHub

Busca el partido por ciudad, fecha o equipo

Elige tus entradas y avanza a la pantalla de pago.

Paga con tarjeta, PayPal u otros monederos digitales.

Paso 2: Crea tu cuenta oficial de la FIFA

Ve al portal oficial de entradas en FIFA.com/tickets

Crea tu FIFA ID con la misma dirección de correo electrónico que usaste en StubHub para que la transferencia se procese sin problemas.

Paso 3: Espera a que el vendedor inicie la transferencia

Los vendedores suelen recibir las entradas de la FIFA pocos días antes del partido.

Revisa tu correo; StubHub te notificará cuando el vendedor inicie la transferencia.

Paso 4: Acepta las entradas en FIFA.

Inicia sesión en tu cuenta oficial de FIFA.com/tickets.

Ve al panel de control de entradas o a la sección «Reventa/Cambio».

Busca la notificación de transferencia pendiente (indica que otro usuario te ha enviado entradas).

Acepta las entradas para transferirlas a tu cuenta personal de la FIFA.

¿Cuándo se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos. Será la primera vez con 48 equipos y tres países anfitriones.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cómo comprar entradas oficiales para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los aficionados podrán comprar entradas oficiales en la web de la FIFA desde septiembre de 2025. La venta de última hora comenzó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo.

Si no obtuviste tus boletos en las primeras etapas, aún tienes opciones de reventa:

El canal oficial es el Mercado de reventa/intercambio de la FIFA, accesible en FIFA.com/tickets.

La plataforma, lanzada en octubre de 2025, reabrió el 2 de abril y estará activa hasta una hora antes de cada partido.

Está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) atiende a residentes de México.

Al comprar entradas de segunda mano, la disponibilidad es limitada y las entradas aparecen de forma esporádica. Revisa la plataforma con frecuencia, actúa rápido cuando veas entradas y ten listos los datos de pago.