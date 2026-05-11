Es el primer país en anunciar la lista para el Mundial; el delantero del PSV recibe una gran noticia

El delantero del PSV Esmir Bajraktarevic ha sido incluido en la lista definitiva de 26 jugadores de Bosnia y Herzegovina para el Mundial, anunciada este lunes. Es el primer país en hacer pública su convocatoria para la fase final que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Le seguirán 47 selecciones más, entre ellas la holandesa.

Todos los participantes tienen hasta el 1 de junio para presentar su lista a la FIFA. Francia y Japón, rivales de Holanda en la fase de grupos, la anunciarán a finales de esta semana. Ronald Koeman dará la convocatoria de Holanda el 25 de mayo.

Bajraktarevic se convirtió en marzo en el héroe de Bosnia y Herzegovina al anotar el penalti decisivo contra Italia en la repesca. El extremo suma catorce partidos internacionales. También viajarán al Mundial el récordman Edin Dzeko, con 148 partidos, y el exjugador del Ajax Benjamin Tahirovic.

Bosnia y Herzegovina se medirá a Macedonia del Norte y Panamá en sus amistosos previos. En la fase de grupos del Mundial, Canadá, Suiza y Catar serán sus rivales.

Convocatoria completa de Bosnia y Herzegovina para el Mundial:

Porteros: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica)

Defensa: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Hadžikić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantepspor), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Denis Hadžikadunić (Sampdoria) y Nidal Čelik (RC Lens).

Centrocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos FC), Ivan Basic (FC Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby IF), Amar Memic (Viktoria Plzen), Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo) y Esmir Bajraktarevic (PSV).

Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).