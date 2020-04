ERTES, reducciones salariales... Estas son las medidas de los clubes de Primera

15 de los 20 equipos de la Liga Santander han tomado medidas en medio del parón por el coronavirus

El coronavirus ha causado el parón de todas las competiciones, y, en paralelo, ha hecho que la actividad en torno a los torneos haya sufrido un frenazo muy importante, especialmente en el aspecto económico, donde muchos empleados han visto detenida su rutina laboral.

Es por ello que la mayoría de clubes de Primera hayan tomado diversas decisiones para paliar las enormes pérdidas que supone que la Liga Santander haya tenido que ser detenida hasta nuevo aviso.

A pesar de esto, solo ha habido dos clubes de la máxima categoría del fútbol español que han apostado por aplicar un ERTE completo a todos sus empleados, tanto deportivos como no deportivos, y esos son el y el .

Más equipos

De esta forma quedan estructuradas todas las medidas que han aplicado 15 de los 20 equipos de Primera. , , y todavía están negociando con sus plantillas qué es lo que se va a realizar, y el , según ha apuntado 'ABC', no planea realizar ningún tipo de medida.

ERTES TOTALES

Alavés: En el caso de los vitorianos, el ERTE se ha realizado tanto a las plantillas de fútbol como de baloncesto, ya que pertenecen al mismo grupo, y ha sido por una "causa de fuerza mayor". "La finalización de esta decisión no deseada por la dirección, se producirá en el momento en que las autoridades permitan volver a la actividad. La entidad ha informado debidamente a todos los afectados y se ha puesto a disposición de ellos para solventar todas las dudas que tengan al respecto", reza el comunicado de la entidad, cuyo expdiente de regulación afecta a casi 800 empleados, 766 más concretamente.

Espanyol: El conjunto barcelonés fue uno de los primeros en presentar el expediente de regulación temporal de empleo, el 27 de marzo. Ha sido "unilateral y de urgencia", y afecta a los primeros equipos, tanto masculino como femenino, además del filial, y los dos juveniles, A y B. Estos recortes, acordados con la plantilla, suponen una rebaja del 70% del salario de los jugadores e informó que todos los afectados, cerca de 300, recibieron las medidas con "comprensión y respeto".

ERTES Y ACUERDOS CON LAS PLANTILLAS

Hay tres casos en los que hay un término intermedio. Es decir, que no van a realizar un ERTE, parcial o no, con los empleados de los clubes, y acuerdos para la rebaja de salarios con las plantillas de estos cuatros equipos, que son el , el , el y el .

Barcelona: El caso más llamativo, por el tira y afloja con los miembros del primer equipo para que se rebajasen más de un 70% su salario, donando parte de su sueldo para los empleados afectados. A pesar de que la Junta y la mayoría de miembros de las secciones de la entidad aceptaron reducir su salario rápidamente, el equipo de Setién tardó algo más para aceptar los cambios. El 30 de marzo, el cuadro de la Ciudad Condal anunció que la rebaja "la reducción será superior al 70% planteado inicialmente por el Club. Esta aportación adicional de la plantilla, más la aportación que hará el Club, permitirán garantizar el 100% de los salarios de todo el personal no deportivo, que será sometido a un ERTE esta semana".

En el caso de los 540 empleados asociados a la entidad, serán 309, más de la mitad, los afectados por el ERTE. Eso sí, gracias a las aportaciones de la primera plantilla, sus sueldos no se verán afectados, a pesar del parón.

Atlético de Madrid: Es un caso similar al del cuadro barcelonés. El cuadro rojiblanco anunció que sus primeras plantillas, tanto masculina como femenina, aceptaron rebajarse su salario un 70%. Esta medida, que afecta también al filial colchonero, sirvió para complementar el sueldo de los 430 empleados afectados por el ERTE que el Atlético ha llevado a cabo, como consecuencia del parón de todas las competiciones, y en consecuencia, de su actividad.

"El acuerdo alcanzado con el primer equipo permitirá también complementar el salario de 430 empleados afectados por el ERTE, complemento del que sólo quedan excluidos jugadores y técnicos de los equipos profesionales", reza el comunicado de los madrileños.

Sevilla: El cuadro hispalense llegó a un acuerdo tanto con la plantilla como con el cuerpo técnico para que los sueldos de los trabajadores afectados por el expediente de regulación temporal de empleo no se vean afectados. En cuanto a los jugadores, la bajada será de un 8'5% si vuelve el fútbol a puerta cerrada, y un 19%, si finalmente se decide no reanudar las competiciones.

"De esta forma, el Sevilla FC va a garantizar a todos los empleados afectados por el ERTE la percepción de en torno al 95% del salario anual que tienen previsto en sus contratos", aclara el club en un comunicado, en el que anunciaba las medidas como consecuencia de la pandemia y la suspensión de todas las competiciones.

Granada: Uno de los conjuntos revelación de la temporada es el otro equipo que apuesta por esta fórmula mixta. El ERTE, en este caso, es parcial para los empleados, y la primera plantilla se compromete a una reducción salarial del 19%. "En el escenario de reanudación de la competición a puerta cerrada, la reducción será de un 1% de dicho salario más un 13% de las primas colectivas en caso de permanencia", anunciaba el conjunto nazarí, que además complementará el sueldo de sus trabajadores en su totalidad.

REBAJAS SALARIALES

: El conjunto blanco, para evitar tener que realizar un ERTE, llegó a un acuerdo con sus primeras plantillas, por el cual se reducían el sueldo entre un 10 y un 20%. Del 10% será si vuelve La Liga, y el 20 será si las competiciones finalmente no se puedan volver a disputar, y se tenga que pensar ya en la disputa de la próxima temporada. Además, estas medidas, que fueron tomadas "voluntariamente", afectan también a los ejecutivos del club, que también se reducirán sus sueldos. En el caso de los trabajadores no deportivos, no habrá medidas de recorte.

: El caso más reciente. La entidad presidida por Fernando Roig ha conseguido evitar que los 623 trabajadores que forman parte del club castellonense eviten el ERTE, mediante una rebaja salarial del 20% con la plantilla y el cuerpo técnico, en el caso de que se suspenda de forma definitiva La Liga, y "en porcentajes menores ante diferentes escenarios posibles, como la reanudación de la competición con y sin público", como anunció en un comunicado.

: El conjunto rojiblanco, en constante comunicación con su primer equipo, ha llegado a un acuerdo con ellos para reducir salarios. En el caso de que no se pueda volver a jugar, la bajada es del 17%, y si se vuelve, pero sin público, la bajada de sueldo de los jugadores del primer equipo será de un 6%.Con este acuerdo, el cuadro de los 'leones' "evita medidas que afectarían al resto de trabajadores de la entidad y colabora de manera directa en dar solución a los procesos que se establezcan en torno a las cuotas de las socias y socios".

: En el caso del otro finalista de la , la Real Sociedad, ha habido otro acuerdo para evitar el ERTE a sus trabajadores. En el caso de que La Liga se suspenda, la bajada de sueldos de los jugadores será de un 20%, y de un 5% si las competiciones vuelven a disputarse, para que la temporada se termine.

Real : El conjunto verdiblanco también ha optado por llegar a un acuerdo con su primera plantilla para impedir que sus empleados se fuesen al ERTE. En el caso de los de Rubi, se ha llegado a un acuerdo para la rebaja salarial de un 15% en el caso de que el torneo de la regularidad se suspenda, y "en porcentajes menos relevantes en el caso de que se pueda finalizar , con diferentes escenarios si es a puerta abierta o a puerta cerrada". Además, el cuerpo técnico también se rebaja el sueldo, y esa reducción se encuentra incluida en el acuerdo entre directiva y equipo.

: El de los navarros es uno de los casos más relevantes. La reducción acordada, en el caso de que se finalice ahora la competición, será de un 20% para jugadores, cuerpo técnico, director general y deportivo y de un 10% para el secretario técnico. De esta forma, el resto de trabajadores podrán mantener su trabajo y su sueldo, pero estos podrían aceptar una reducción de cerca del 10% para los que ganen menos de 25.000 euros, como es el caso de los futbolistas del filial del club navarro.

: En el Ciutat de Valencia, los porcentajes acordados por la directiva y el primer equipo granota son similares a los anteriores. En el caso de que no se acabe la temporada, la bajada de sueldos será de un 20%, si se vuelve a puerta cerrada, la reducción será de un 3%, mientras que si se vuelve con público, la rebaja será de un 1%. Además, este acuerdo afecta al entrenador, Paco López, y al presidente del Consejo de Administración, como anunció la entidad valenciana.

Real : El cuadro que preside Ronaldo Nazario ha llegado a dos acuerdos, uno con la primera plantilla, y otro con el cuerpo técnico. En el caso de los jugadores, la suspensión de la temporada supondrá un 17% de reducción salarial, mientras que si se vuelve a disputar, no habrá bajada salarial, reforzando "la decisión del club de no realizar ningún ERTE sobre sus trabajadores".

Por su parte, el cuerpo técnico que encabeza Sergio González ha llegado a un acuerdo con la entidad pucelana, por el cual la rebaja salarial es idéntica a la del primer equipo. Esto es, si La Liga se suspende, el salario de los trabajadores bajará un 17%, y en caso contrario, no se tocará ningún sueldo.

El artículo sigue a continuación

de Vigo: El cuadro gallego ha sido el único de todos los que han realizado medidas en Primera que no ha anunciado cifras de los acuerdos llevado a cabo entre los jugadores y la directiva olívica.

EN NEGOCIACIONES

Hay cuatro conjuntos que todavía no han anunciado ningún tipo de medidas en sus estructuras: Valencia, Mallorca, Leganés y Eibar. Esto se debe a que estos conjuntos se encuentran en negociaciones con sus primeras plantillas para ver qué es lo más adecuado para ellos: si ERTE, parcial o total, o rebajas salariales para evitar que los empleados no sufran un expediente de regulación temporal.

EL GETAFE, ÚNICO CLUB QUE NO HARÁ RECORTES

En el caso de que los 4 anteriores clubes mencionados lleguen a un acuerdo, serán 19 de lo 20 equipos de la Liga Santander los que hagan recortes. Es decir, todos menos uno, el Getafe. Según apunta el 'ABC', el cuadro de José Bordalás no hará un ERTE, ni tampoco aplicará rebajas salariales a sus jugadores, por lo que ningún empleado del club madrileño se verá afectado por las consecuencias de los parones de las competiciones por culpa del coronavirus.