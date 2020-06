Ernesto Álvarez y Marcos Duré no siguen en Nacional

La Academia comunicó a dos jugadores experimentados que no continuarán dentro del plantel que dirige Roberto Torres.

El mediocampista Marcos Duré y el delantero Ernesto Álvarez informaron que no renovarán sus contratos con Nacional.

"Me avisaron que no van a contar conmigo, mi contrato terminaba a fin de mes", dijo Duré a la AM1080.

"Carlos Bonet (gerente deportivo del club de Barrio Obrero) me llamó el lunes por la noche para comunicarme que no sigo”, confirmó 'Pinti' Álvarez, al mismo medio.

“Siempre me entregué al 100% las veces que me tocó jugar. Con Duré nos quedamos colgados ahora, lastimosamente", se lamentó el ex - jugador de Sol de América.

El torneo paraguayo se reanuda el próximo 17 de julio y algunos planteles deberán reducirse para ajustar al protocolo sanitario que entró en vigencia, algo que dejará sin club a varios jugadores.