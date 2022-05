Erling Haaland, al Manchester City: cuánto cuesta su fichaje, cuántos años de contrato firma, cuánto cobrará por salario y qué dorsal usará

Se acabaron los rumores en torno a Erling Haaland. Lo quería media Europa, incluyendo Barcelona y Real Madrid, pero se lo lleva el Manchester City de Pep Guardiola, tal y como ha anunciado hoy el propio club de la Premier League.

En este artículo, te vamos a contar todo lo que tiene que ver con el traspaso del joven atacante noruego: cuánto le ha costado su fichaje a los Citizens, cuántos años de contrato firma el futbolista, cuánto cobrará por salario y qué dorsal usará en el Etihad Stadium.

Erling Haaland, al Manchester City: cuánto cuesta su fichaje

El Manchester City ya ha anunciado de manera oficial la contratación del delantero noruego Erling Haaland. De esta manera, el cuadro 'sky blue' cierra a una de las perlas del mercado de fichajes y apuntala su ataque con uno de los goleadores más prometedores de cara a esta próxima década en Europa. El precio que ha pagado por su nueva estrella ascendería a los 75 millones de euros.

Erling Haaland, al Manchester City: cuántos años de contrato firma

El comunicado oficial emitido por el Manchester City informa que Haaland firma por el conjunto de la Premier League por cinco temporadas, por lo que el goleador estará unido al cuadro de Pep Guardiola hasta junio de 2027.

Erling Haaland, al Manchester City: cuánto cobrará por salario

No es oficial la cifra que percibirá anualmente Haaland en el Manchester City en concepto de salario. Sin embargo, "The Athletic" ha adelantado que el ex atacante del Borussia Dortmund cobrará 585.000 euros a la semana. Es decir, 30,4 millones de euros al año.

Erling Haaland, al Manchester City: qué dorsal usará

El Manchester City

no ha dado a conocer todavía el dorsal

que usará el futbolista de apenas 21 años.