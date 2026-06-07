Erik ten Hag sigue adelante con el FC Twente y presentará la próxima semana su segunda oferta en la Eredivisie

El FC Twente no renuncia a fichar a Aske Adelgaard. Según el periodista especializado Mounir Boualin, de Soccernews, los Tukkers presentarán una nueva oferta al Go Ahead Eagles la próxima semana.

La semana pasada Boualin informó de una primera oferta, rechazada. El lateral danés es visto en De Grolsch Veste como el sucesor ideal de Mats Rots, quien ha despertado gran interés tras una temporada impresionante.

En Twente dan por hecho que Rots será inalcanzable, así que quieren actuar con rapidez y reanudar las conversaciones con el Go Ahead la próxima semana. El director técnico, Erik ten Hag, confía en acercar posturas entre oferta y demanda.

El lateral, de 22 años y vinculado al club hasta 2028, fue suplente de Mats Deijl en la primera mitad de la temporada pasada, pero se hizo con la titularidad tras la salida del capitán al Feyenoord en invierno.

En Twente lo describen como «un tigre de la vieja escuela, muy fuerte, rápido y con una gran mentalidad». Razón suficiente para que, valorado en un millón de euros por Transfermarkt, el club presente una nueva oferta.

Además, Bas Kuipers regresa de su cesión al Arouca, pero a sus 31 años no entraría en los planes como titular. Con la posible salida de Rots, Adelgaard ya se perfila como el nuevo dueño de la banda izquierda.

Mientras tanto, Ten Hag sigue activo: ya se habló del interés en Hans Hateboer, y Teun Gijselhart fichó por el Deportivo de La Coruña recién ascendido.