Erik ten Hag recauda una cifra récord y traspasa a Mats Rots al extranjero

Según Mounir Boualin, el FC Twente negocia con el TSG Hoffenheim el traspaso de Mats Rots por una «cifra récord». Rik Elfrink confirma que la cifra es de 16 millones de euros. Rots firmará por cinco años en Alemania.

El director técnico Erik ten Hag ya negocia con el club alemán.

Según Boualin, la cifra superará el récord anterior, fijado hace doce años con la venta de Dusan Tadic al Southampton por catorce millones.

El Hoffenheim acabó quinto en la Bundesliga y jugará la Europa League.

En Alemania se reencontrará con el centrocampista Wouter Burger, quien llegó la temporada pasada desde el Stoke City y brilló en la Bundesliga.

Así, el PSV pierde la opción de ficharlo como sucesor de Anass Salah-Eddine.

La pasada temporada jugó los 34 partidos de la VriendenLoterij Eredivisie con el FC Twente, marcando cuatro goles y dando cuatro asistencias.