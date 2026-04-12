«Erik ten Hag es el mejor entrenador que he tenido nunca»

Perr Schuurs jugó en el Ajax de 2018 a 2022 con Erik ten Hag como entrenador. Sin contrato tras dejar el Torino, el central lo elogió en «Goedemorgen Eredivisie».

Hans Kraay Jr. le pregunta qué opina de Ten Hag y el defensa responde sin dudar: «Lo tuve varios años y, de todos mis entrenadores, fue el mejor».

«No siempre jugaba, y a menudo se escucha a los jugadores decir: “mal entrenador”. Eso es fácil. Pero para mí era tácticamente muy bueno. Nos hacía funcionar como equipo», recuerda Schuurs, quien bajo las órdenes de Ten Hag conquistó el título nacional con el Ajax en 2019, 2021 y 2022.

Aunque pudo fichar por el PSV procedente del Fortuna Sittard, Schuurs, entonces de 26 años, se sintió más cómodo en el Ajax y optó por Amsterdam.

“Primero hablé con el PSV, pero mi padre me insistió: ‘Ve al Ajax’. Tras conversar con Marc Overmars y Edwin van der Sar, me conquistaron”, recuerda Schuurs, quien firmó un contrato de varios años con el club de Ámsterdam.

«Esa sensación me convenció para firmar y nunca me he arrepentido», afirma Schuurs, que dejó el Johan Cruijff ArenA en 2022 tras 95 partidos.

Schuurs define su paso por el Ajax como «una etapa exitosa»: «95 partidos en tres años. Competía con Matthijs de Ligt y Jurriën Timber, que ahora juegan en Manchester United y Arsenal. Cometí errores y jugué partidos buenos y malos, pero estoy convencido de que triunfé en el Ajax».