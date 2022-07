Erik Ten Hag, entrenador del Manchester United: "Cristiano Ronaldo no está en venta"

"Ronaldo está en nuestros planes, y queremos llegar al éxito juntos”, dice el técnico de los Red Devils.

Erik Ten Hag, entrenador del Manchester United, aseguró este lunes que "Cristiano Ronaldo no está en venta", con la estrella portuguesa del conjunto inglés ausente en la pretemporada que el equipo realiza en Bangkok, la capital de Tailandia.

En las últimas semanas, hubo varios rumores acerca de la continuidad de 'CR7' en Old Trafford, con algunos medios de comunicación británicos asegurando que el ex jugador del Real Madrid busca dejar la entidad de Mánchester para poder disputar la Champions League (los Red Devils no clasificaron).

El United de Ten Hag disputa este martes su primer amistoso y lo hace nada menos que frente al Liverpool de Jurgen Klopp. Un clásico caliente del fútbol inglés para empezar los preparativos de cara a una campaña que en Old Trafford esperan que sea bien diferente a la 2021-22.

Ten Hag: "Cristiano no está en venta"

Sobre la ausencia de Cristiano en la pretemporada del United, Ten Hag fue claro en la rueda de prensa de este lunes previa al amistoso contra el Liverpool en Bangkok: “No está con nosotros por motivos personales”.

🇹🇭 Repasa todas las declaraciones del entrenador en conferencia de prensa.#MUFC #MUTOUR22 — Manchester United (@ManUtd_Es) July 11, 2022

Y consultado sobre si teme que el delantero portugués se vaya del club, el ex entrenador del Ajax contestó: “No, porque queremos contar con él esta temporada".

Además, a Ten Hag le preguntaron qué haría para convencer a Cristiano si realmente quisiera irse del Manchester United. Y respondió: “No sé, porque no me lo ha dicho. He leído [que quiere irse], pero es un jugador que no está en venta. Ronaldo está en nuestros planes, y queremos llegar al éxito juntos”.

Por último, sobre si había hablado recientemente con Ronaldo, confesó: “Hablamos antes de que surgiera este problema, pero tuve una muy buena conversación con él”.