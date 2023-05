Erik Lamela en GOAL: "Este club quiere la Europa League más que nadie"

El argentino atiende a GOAL antes del trascendental duelo ante la Juventus en Sevilla

Erik Lamela (Carapachay, Argentina, 1992) es uno de esos grandes jugadores a los que en su palmarés le falta un título importante. Está a dos pasos de poder conseguirlo con el Sevilla FC, equipo que reina en una competición que vuelve a ser mágica, y en esta campaña, resucitadora. Hace unos meses el Sevilla tenía finales por salir de los puestos de descenso, ahora la tiene para meterse en su séptima de la Europa League. El argentino charla con GOAL sin poder explicar muy bien cómo ha sido ese cambio radical, pero lo que tiene claro es que el partido ante la Juventus es más que ilusionante.

Cómo están los ánimos de cara al partido. ¿Qué sensaciones tienen y cómo llegan?

"Bueno, estamos bien, estamos con ganas, estamos ilusionados y está claro que es un partido increíble el de este jueves y esperamos que vaya de la mejor manera".

El precedente ante el Manchester United está ahí. ¿Motiva ese partido o mejor hay que olvidarlo porque va a ser un choque diferente?"

Pienso que todos los rivales son diferentes. La Juventus es un gran rival, en su país es uno de los mejores clubes y así que nada, será un rival difícil como el Manchester. Nosotros tenemos que estar enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros".

En la eliminatoria contra el equipo inglés, después del partido de ida, se palpaba un poco de miedo para la vuelta. En esta ocasión es todo diferente, hay más optimismo...

"No, negatividad no creo. Obviamente nosotros no estábamos bien, no estábamos en un buen momento, sobre todo a mediados de temporada pero pasó el tiempo y logramos mejorar. Hoy día llegamos a estas instancias finales de la mejor manera que podemos llegar. Estamos ilusionados, estamos bien y tanto el equipo como la gente estamos más unidos que nunca. Sufrimos mucho este año y este momento lo estamos disfrutando todos"

¿Alguna explicación de lo que le ha pasado al Sevilla este año? Ha sido extraño, como el hecho de pasar de casi la nada a casi todo...

"No sé, no sé qué decirte. Comenzamos mal, llegó un momento que parecía que no podíamos ganar un partido, pero son rachas. Yo siempre confié en este equipo, en estos jugadores y, bueno, como dije antes, estamos en un momento muy bueno pero no tenemos que dejarlo pasar. Queda muy poco y este tiempo que queda es determinante"



¿Se ve en la final?

"Bueno, tenemos que jugar el jueves y tenemos que hacer un gran partido. Pienso que para ir a la final tenemos que estar en un nivel muy alto el jueves y yo confío en este equipo". Esperemos que el jueves tengamos un gran partido.

¿Que ha cambiado Mendilibar, cuál ha sido la clave del resurgir del grupo?

"No lo sé,pero está haciendo un gran trabajo tanto él como todos mis compañeros. Están dando el máximo y cuando todos tiramos para el mismo lado y todos queremos lo mismo, que es conseguir resultados, ganar y mejorar es mucho más fácil para todos. Así que eso es lo que está pasando ahora mismo, todos queremos terminar el año de la mejor manera posible y tenemos una oportunidad muy buena"



En la ida en Turín encajaron el gol en el último minuto de la prolongación. ¿Se le da vueltas todavía?

"La verdad es que dolió recibir un gol al final del partido. La sensación, sobre todo después del partido, no fue buena. Aunque el resultado no haya sido malo, por el trabajo que hizo el equipo, es algo que podía pasar. Ahora tenemos una oportunidad excelente con nuestra afición. Va a ser algo especial jugar en nuestra casa y tenemos que aprovecharlo".

Se está preparando un ambiente increíble en el estadio, casi el doble de lo que pasó contra el Manchester United...¿Lo sabe?

"Sí, ya lo escuché. Contra el Mánchester fue una locura el estadio y ahora me imagino eso y más, así que ya con ganas de que sea este jueves".

Recuerdo un gol suyo, de rabona, que dio la vuelta al mundo. No estaría mal marcar uno parecido, o uno que sea histórico para meter al Sevilla en otra final..

"Sí, ojalá. Uno sueña siempre con marcar en esta clase de partidos pero el partido del jueves da igual como sea gol, que sea el gol que sirva para ganar, ya sea mío o de cualquier compañero. Ahí estaremos dando el máximo y ojalá que lo podamos lograr"

Decía Mendilibar que es un resultado que al menos, por sacarle algo positivo, no te permite especular...

"Sí, obviamente jugamos delante de nuestra gente que van a esperar mucho de nosotros y estoy seguro que va a ser parecido contra el Mánchester, que la gente va a estar con nosotros y que el equipo va a responder. Así que hay que salir de la mejor manera".



En su caso personal, conseguir un título europeo, que no tiene, sería algo importante...

"Obviamente, a quién no le gustaría ganar esta competición . Este club quiere la Europa League más que nadie. Los jugadores vamos a dejar todo para darle una alegría a nuestra gente, para terminar el año de la mejor manera y pensamos solo en el jueves. Esperemos que podamos hacer un gran partido".

Sería la remontada perfecta de la temporada...

"Ojalá, ojalá. Primero tenemos que ganar el jueves para poder llegar a una final y ojalá que este jueves festejemos todo juntos"

Por último, el domingo hay un derbi.

"Sabemos que hay un derbi y que eso es importante en la ciudad, pero nuestros cinco sentidos están puestos en el jueves, en el partido ante la Juve. No hay ahora mismo nada más importante que eso".

Manolo Nieto