Equipos clasificados para el Mundial femenino 2027: lista completa de selecciones que jugarán el torneo en Brasil

España será la vigente campeona en el Mundial femenino de 2027 , con La Roja buscando revalidar su primer gran título de la historia al volver a triunfar en Brasil el próximo verano. Inglaterra fue subcampeona en Australia en 2023 y, después de derrotar a España en la final de la Eurocopa en 2025, Inglaterra volverá a ser una seria aspirante al trofeo en 2027, con Estados Unidos y Japón también entre las primeras favoritas.

Pero antes, estas selecciones tienen que clasificarse para el torneo. Al margen de Brasil, país anfitrión, Japón es una de las 17 selecciones que ya lo han conseguido, junto a Australia, coanfitriona y semifinalista en 2023, y muchos más equipos se unirán a ellas logrando su billete en los próximos días, semanas y meses.

La UEFA tiene 11 plazas en el torneo, con la AFC garantizada con seis representantes y la CONCACAF y la CAF con al menos cuatro. Por otro lado, tres rivales de Brasil en la CONMEBOL acompañarán a la anfitriona en el torneo y también hay una plaza para la OFC. Después, habrá tres plazas en juego en las repescas intercontinentales, que se disputarán en febrero de 2027.

Entonces, ¿qué selecciones ya han asegurado su plaza en el Mundial femenino de 2027? ¿Y qué equipos podrían ser los siguientes en lograr la clasificación? GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber sobre el camino hacia Brasil...

¿Qué equipos se han clasificado para el Mundial femenino de 2027?

Equipo Confederación Clasificado el Brasil CONMEBOL Anfitrión Australia AFC 13 de marzo de 2026 China AFC 14 de marzo de 2026 Corea del Sur AFC 14 de marzo de 2026 Japón AFC 15 de marzo de 2026 Filipinas AFC 19 de marzo de 2026 Corea del Norte AFC 19 de marzo de 2026 Nueva Zelanda OFC 15 de abril de 2026 Alemania UEFA 5 de junio de 2026 Argentina CONMEBOL 5 de junio de 2026 Colombia CONMEBOL 5 de junio de 2026 Dinamarca UEFA 9 de junio de 2026 Francia UEFA 9 de junio de 2026 España UEFA 9 de junio de 2026 Argelia CAF 8 de agosto de 2026 Marruecos CAF 8 de agosto de 2026 Camerún CAF 9 de agosto de 2026 Malaui CAF 9 de agosto de 2026

Al margen de la inclusión automática de Brasil como anfitrión, las primeras plazas de clasificación para el Mundial femenino de 2027 se pusieron en juego en la Copa Asiática femenina de la AFC 2026 en marzo, donde se decidieron los seis representantes garantizados de la confederación asiática. Alcanzar las semifinales garantizaba una plaza en el Mundial, por lo que Australia, China, Corea del Sur y Japón aseguraron su sitio con victorias en cuartos de final.

Las cuatro selecciones derrotadas en esas eliminatorias de cuartos compitieron después en dos partidos de repesca, con las ganadoras clasificadas para el Mundial y las perdedoras avanzando a las repescas intercontinentales. Filipinas aseguró su billete a Brasil al derrotar a Uzbekistán, mientras que Corea del Norte se impuso a Taipéi Chino.

Nueva Zelanda se unió en abril a la lista de equipos clasificados para el Mundial, gracias a una ajustada victoria por 1-0 sobre Papúa Nueva Guinea en la tercera y última ronda de la fase de clasificación de la OFC. Su rival derrotado se unirá a Uzbekistán y Taipéi Chino en las repescas intercontinentales del próximo año.

Alemania se convirtió en la primera selección europea en sacar su billete para Brasil, cuando venció 2-0 a Noruega a comienzos de junio para ganar su grupo de clasificación con un partido de margen. Inglaterra se habría unido a ella esa misma noche si hubiera evitado la derrota en España, pero una dura derrota por 4-0 colocó a La Roja, vigente campeona del mundo, en una posición inmejorable, mientras que ella, Dinamarca y Francia se hicieron con las tres plazas automáticas restantes de la UEFA unos días después.

Los primeros representantes de la CONMEBOL, al margen de Brasil como anfitrión, también quedaron confirmados a comienzos de junio. A pesar de un decepcionante empate 1-1 con Perú, la plaza de Argentina en el torneo quedó asegurada después de abrir una ventaja de cuatro puntos dentro de las dos primeras posiciones de la clasificación de la Nations League, mientras que una victoria por 1-0 sobre Uruguay de Colombia, líder de la tabla, aseguró su plaza. Esas eran las únicas dos plazas de clasificación automática disponibles, con Venezuela y Ecuador rumbo a las plazas de la repesca intercontinental tras acabar tercera y cuarta, respectivamente.

Los representantes de África quedaron confirmados en agosto, a través de la retrasada Copa Africana de Naciones femenina. Los equipos que alcanzaron las semifinales del torneo, inicialmente previsto para disputarse en marzo, se clasificaron directamente para el Mundial y una WAFCON maravillosamente sorprendente significa que habrá dos debutantes en Brasil el año pasado, después de que Argelia y Malaui alcanzaran las semifinales. Argelia nunca había superado la fase de grupos en el torneo, mientras que Malaui ni siquiera había jugado antes una WAFCON. Marruecos y Camerún, esta última selección responsable de que la vigente campeona Nigeria firmara su peor WAFCON de la historia al derrotarla en cuartos de final, también viajarán a Brasil el próximo verano.

¿Qué equipos pueden clasificarse a continuación para el Mundial femenino de 2027?

Las siete plazas de clasificación restantes de la UEFA se confirmarán más adelante este año, con selecciones como Inglaterra, Suecia, Italia, Noruega y Países Bajos obligadas a recorrer la vía de la repesca. Esta comenzará en el parón internacional de octubre y concluirá en la ventana que se extiende entre noviembre y diciembre, con una plaza para las repescas intercontinentales también en juego.

Las últimas clasificadas directas llegarán después desde el Campeonato W de la CONCACAF, que se disputa en noviembre. Estados Unidos, Canadá, México, Jamaica, Haití, Panamá, Costa Rica y El Salvador disputarán ese campeonato continental, en el que habrá cuatro plazas de clasificación automática y dos plazas de repesca en juego.

Las repescas intercontinentales se disputarán en febrero de 2027 para decidir las tres últimas selecciones que jugarán el Mundial femenino de Brasil. Antes de eso, Uzbekistán, Taipéi Chino, Ecuador, Papúa Nueva Guinea, Ghana y Sudáfrica participarán primero en una fase preliminar de esas repescas, en noviembre y diciembre. Las seis selecciones disputarán tres partidos cada una, definidos por un sorteo con cabezas de serie en agosto, y los equipos que terminen entre los dos primeros de la clasificación final avanzarán a la fase definitiva de las repescas en febrero de 2027. Venezuela ya ha confirmado su plaza en esa fase definitiva, a la que se unirán dos selecciones de la CONCACAF y una de la UEFA.

¿Cuándo es el Mundial femenino de 2027?

Brasil albergará el Mundial femenino de 2027, cuyo inicio está previsto para el 24 de junio de 2027. Se utilizarán ocho sedes diferentes en ocho ciudades diferentes durante el torneo, entre ellas el icónico estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, que albergará la final del Mundial femenino de 2027 el 25 de julio. Los detalles del sorteo oficial de la fase de grupos aún están por comunicarse, pero tendrá lugar en 2026.

A medida que empieza a tomar forma la lista de equipos clasificados para el Mundial femenino de 2027, crece la expectación por lo que promete ser un torneo excepcional. Los aficionados al fútbol femenino pueden implicarse aún más en la competición utilizando un código promocional de bet365. Este código ofrece atractivos bonos, lo que permite a los aficionados realizar apuestas estratégicas sobre los resultados del torneo, la dinámica de los equipos y el rendimiento de las jugadoras, para una experiencia de seguimiento y apuestas atractiva y enriquecida a medida que se desarrolla el camino hacia 2027.

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