Equipo del Año de Voetbalzone: el PSV domina tras una temporada de la Eredivisie llena de sorpresas

La temporada 2025/26 ha terminado. El PSV es campeón por tercera vez consecutiva, y el Feyenoord se clasificó para la Liga de Campeones con dificultades. ¡La redacción de Voetbalzone eligió a los mejores jugadores de la Eredivisie!

Para optar al Equipo del Año deVZ, cada jugador debía acumular al menos 1.800 minutos (veinte partidos completos). Además, nuestra redacción eligió un banco de suplentes que también merece reconocimiento.

Bajo los palos está Joël Drommel, quien con el Sparta dejó su portería a cero en once ocasiones. El lateral derecho es para el constante Bart van Rooij. Completan la defensa Jerdy Schouten (PSV), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) y Mauro Júnior (PSV).

En el medio, Darko Nejasmic y Joey Veerman actúan como mediocentros, por detrás del Jugador del Año: Ismael Saibari, autor de 15 goles y 8 asistencias.

En ataque, el tridente lo forman el extremo derecho ocasional Guus Til (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord) y Mika Godts (Ajax). El técnico del Telstar, Anthony Correia, ha sido nombrado Entrenador del Año por nuestros redactores.

El Equipo del Año de VZ: Joël Drommel (Sparta Rotterdam), Bart van Rooij (FC Twente), Jerdy Schouten (PSV), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Mauro Júnior (PSV); Darko Nejasmic (NEC Nimega), Ismael Saibari (PSV), Joey Veerman (PSV); Guus Til (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord) y Mika Godts (Ajax).

Suplentes: Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen), Youri Baas (Ajax), Dies Janse (FC Groningen), Mats Rots (FC Twente), Souffian El Karouani (FC Utrecht); Kodai Sano (NEC Nimega), Sven Mijnans (AZ Alkmaar), Tjaronn Chery (NEC Nimega); Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Jacob Trenskow (sc Heerenveen) y Troy Parrott (AZ Alkmaar).