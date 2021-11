América de Cali tiene cada vez menos margen de error en la Liga, luego del empate en casa ante Alianza Petrolera que encendió a la hinchada en contra del técnico Osorio. Pese a la presión, el timonel seguirá al frente del equipo hasta que tenga posibilidad de clasificar al Cuadrangular.

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio saben que cada partido hasta la última fecha del Todos contra Todos es una final y ante el Asegurador no será la excepción, pues Equidad es experto en complicar a los grandes.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Equidad vs. América de Cali FECHA Sábado, 6 de noviembre ESTADIO Metropolitano de Techo, Bogotá HORARIO 18:00

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión abierta a través de Win Sports + este sábado 6 de noviembre a partir de las 18:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

LAS NÓMINAS

América de Cali: Graterol; Palacios, Torres, Ortíz; Angulo, Andrade, Paz, Gómez; Quiñónes, Ramos, Batalla.

📋 Así formaremos esta tarde para enfrentar a @Equidadfutbol en el Metropolitano de Techo, por la fecha 18 de la Liga 2021-II. ¡Vamos, Rojo! 🇦🇹

#SentimientoEscarlata 👹 pic.twitter.com/WtGanha7jY — América de Cali (@AmericadeCali) November 6, 2021

Equidad: Román; Agrón, García, Castro; Moreno, Lima, Mahecha, Correa; Camacho, Mantilla, Torralvo.

Este es el 1️⃣1️⃣ inicial dispuesto por el Maestro Alexis García para enfrentar al @AmericadeCali ⚽ ¡VAMOOOOOOOOOOOOOS! 🔥#EquidadMiPasión pic.twitter.com/HfxFBzdPnz — EquidadClubDeportivo (@Equidadfutbol) November 6, 2021

ESTADÍSTICAS

Stats Perfom nos comparte los siguientes datos previos entre Diablos Rojos y Aseguradores:

• La Equidad se mantiene invicto en sus últimos cuatro encuentros ante América de Cali en Primera A (3V 1E), pero suma tres como local sin ganar ante este rival en la categoría (1E 2D).

• La Equidad ha anotado en sus últimos ocho encuentros de Primera División (10 goles en total), su mejor racha anotadora desde una de nueve entre noviembre de 2020 y enero de 2021 (9, 11 tantos).

• América de Cali consiguió la victoria en su visita más reciente en el torneo, 0-1 vs Deportes Tolima, pero no enlaza dos victorias fuera de casa en la categoría desde marzo (2).

• Además de ser el goleador del equipo Asegurador con seis tantos, Pablo Lima lidera a La Equidad en remates con 37, ocho más que el segundo futbolista con más disparos (D. Valdes con 29).

• Deinner Quiñones es el tercer futbolista que entregó más pases para remates de sus compañeros (40, uno menos que D. Mantilla de La Equidad -41-, y cinco menos que el líder C. Marrugo de Águilas Doradas -45-). Además, suma seis asistencias en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2021.