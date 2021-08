Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la Liga BetPlay.

América ha empezado la Liga con una muy buena imagen que, en parte, ha hecho olvidar la eliminación en la Sudamericana. Con dos victorias en dos partidos y un saldo a favor en goles y juego, los vallecaucanos comandan las posiciones del campeonato.

Ahora tendrán su segunda visita a territorio antioqueño en una semana, esta vez para medirse ante el Envigado en el Polideportivo Sur, un rival que ya complicó a Junior y Nacional, y que seguramente exigirá a fondo al Escarlata.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Envigado vs. América de Cali FECHA Domingo, 1 de agosto ESTADIO Polideportivo Sur, Envigado HORARIO 16:00

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de Win Sports + este domingo 1 de agosto a las 16:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

NÓMINAS

América de Cali: Graterol; Andrade, Ortíz, Palacios, Mosquera; Sierra, Ureña, Quiñones; Lucumí, Ramos, Torres.

📋⚽ Así formaremos esta tarde para enfrentar a @EnvigadoFC en el Polideportivo Sur, por la tercera fecha de la Liga 2021-II. 👹#SentimientoEscarlata 🇦🇹 pic.twitter.com/dQap2V8wz2 — América de Cali (@AmericadeCali) August 1, 2021

Envigado: Londoño; Betancur, Saunders, Rodallega, Ruíz; Celedón, Rojas, López, Maza; Hernández, Durán.

Este es el once inicial escogido por nuestro DT Alberto Suárez, para jugar la tercera fecha de la @LigaBetPlayD ante @AmericadeCali, en el #PolideportivoSur.



🍊#CanteraDeHéroes • https://t.co/8MfzmiQ5xl pic.twitter.com/ElksMCJidN — Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) August 1, 2021

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte los siguientes datos sobre 'Escarlatas' y 'Naranjas':

• Envigado no perdió en los últimos cinco partidos como local frente a América de Cali en Primera División (2V 3E). Es su mayor racha invicta en casa ante ese adversario en el torneo en el Siglo XXI.

• Envigado no ganó ninguno de los últimos cinco encuentros de Primera División (2E 3D), desde una victoria en marzo ante Patriotas Boyacá (3-0), su mayor goleada en el torneo desde febrero de 2020, cuando derrotó por 4-0 a Atlético Bucaramanga.

• América de Cali suma dos victorias consecutivas en Primera División, ambas por un marcador de 3-1, ante Junior y Águilas Doradas. Desde septiembre de 2018, América de Cali no anotaba tres o más goles en dos partidos seguidos del torneo (2 en esa ocasión: 3-2 ante Atlético Bucaramanga y 3-1 ante Deportivo Pasto).

• Envigado es el único equipo que ha recibido más de un gol en el segundo cuarto de hora del partido (2).

• Deinner Quiñónes de América de Cali, con un gol y tres asistencias en dos fechas, es el jugador que más ocasiones ha generado en acciones a campo abierto (9) y el que más regates ha completado (10) en el torneo.