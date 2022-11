Entrevista GOAL a Ibrahima Konaté, jugador de la selección de Francia

GOAL entrevista a uno de los jugadores clave de Francia para la Copa del Mundo 2022

Por Marc Mechenoua, corresponsal GOAL Francia .- El miércoles 9 de noviembre, alrededor de las 8 de la noche, Ibrahima Konaté estaba solo en su casa en Liverpool para averiguar si su nombre estaba en la lista de 25 (luego 26 unos días después). Pour compenser l'absence des membres de sa famille qui jouent un rôle essentiel dans sa vie, le défenseur international (2 sélections) a pu vivre l'annonce avec eux via FaceTime (appel visio) et faire partager sa joie d'aller à la Copa del Mundo. “ Un momento excepcional, inolvidable pero lo viví solo", se arrepiente. Si bien debería comenzar el primer partido de los Blues contra Australia este martes por la noche, "Ibou" nos sumerge en la intimidad familiar y relata el papel de sus padres y hermanos en su progreso y la gestión de su carrera de Sochaux a Liverpool vía Leipzig. Y ahora, la selección tricolor.

La familia ocupa un lugar importante en tu vida. Comencemos con tus padres, ¿cómo te ayudaron a llegar aquí?



Esta es la educación que me dieron. Y cuando hablo de educación, hablo de la base. Es como un edificio, si los cimientos no son sólidos, todo se derrumba. Esta educación, te sirve en todos los niveles de tu vida ya sea en la escuela, en el trabajo y con la gente. No engañes, no mientas, haz las cosas al 100%, respeta a todos. Estas son cosas que hacen que la gente como tú, entrenadores, maestros y te ayuden a elevarte, a tener la confianza para progresar más.

¿Cómo te ha ayudado la educación, concretamente, hasta ahora?



Voy a contar una anécdota. Un día en el centro de formación, Eric Hély ( ex director del centro de formación de Sochaux y entrenador de los equipos juveniles, ahora al frente de la Sub-19 del Olympique Lyonnais) me convoca. Le pregunto si hice alguna tontería y me responde que no, pero que quería hablarme de un joven del centro de formación, que sentía que no se sentía demasiado integrado. Era varias cabezas más bajo que yo, era muy pequeño. Y cuando Eric Hély le preguntó quiénes eran sus amigos en el centro, dijo mi nombre y se sorprendió. Cuando me llamó, le dije que yo hablaba con todos, que yo no hacía ninguna diferencia. No quería decírmelo pero vi en sus ojos que estaba orgulloso de mí y detrás eso hacía muchas cosas más fáciles con él. Me entrenó, me dio consejos, me hizo capitán y habló de mí con el entrenador de los profesionales. Este es uno de los ejemplos en los que mi educación me ha ayudado.

"Muchos padres no pueden notar la diferencia entre el placer de sus hijos y su propio placer..."

Tus padres siempre se han mantenido alejados del fútbol…



Honestamente, a mis padres no les importa. Son más mis hermanos los que se ocupan de lo que pasa a mi alrededor en el fútbol. Mis padres no saben cuánto gano. Son realmente remotos. Ven mis partidos, me llaman, me preguntan cómo estoy. Mi padre siempre me dice: “ trabaja bien, no te preocupes por la gente ”. Y mi madre muchas veces me pregunta si no tengo llagas, es su lado protector.

¿Le ayudó no tener presiones familiares desde muy joven y poder mantener el placer de jugar al fútbol?



Por supuesto que me ayudó. Hoy en día, hay muchos padres que no pueden diferenciar entre el placer de sus hijos y el suyo propio. Ven jugadores que han conseguido hacerse un nombre y piensan que todo el mundo puede hacerlo pero no pasa así. Hay mucho trabajo y sacrificio antes de llegar allí. Y sobre todo tiene que ser un placer para el joven porque la profesión de futbolista no es sólo un placer. Es un trabajo con altibajos, dificultades, presiones.

Cuando se presentó la oportunidad de ir a un centro de formación, ¿tus padres aún te ayudaron?



Mi madre no sabía lo que era un centro de formación. Cuando le explicamos que Sochaux me quería y que el club estaba listo para ficharla, dijo que no. Quería tenerme con ella. Después, discutimos y fuimos a visitar. En realidad, lo importante para él era la infraestructura. Cuando llegamos allí, visitamos la escuela, nos contaron cómo iban las cosas, que éramos muy pocos en clase y que ese era un punto importante para los educadores. Terminó aceptando porque la escuela era muy importante para ella.

Hoy, son tus hermanos quienes acompañan tu carrera. ¿Por qué esta elección?



Están ahí desde que empecé en el fútbol. Cuanto más creces y pasas etapas en el fútbol, ​​más te das cuenta de que hay mucha gente intentando rodearte. A veces haces un balance y te das cuenta de que las personas que te rodean tienen un interés personal. Me quieren bien y son las únicas personas en las que puedo confiar.

" Es como un rompecabezas, una vez que he juntado los puntos de vista de todos, veo las cosas más claras "

¿Siempre ha habido un enfoque benevolente?



Sí. Tengo varios hermanos y cada uno tiene una visión diferente, cada uno aporta su punto de vista sobre ciertos temas y al final la decisión es mía. Son personas honestas con ella. Por ejemplo, tengo uno de mis hermanos que tiene licencia de agente y me podría haber representado. ¿Pero por qué no me cuida? Porque sabe que hoy no necesariamente tiene la capacidad necesaria para cuidarme, dado el jugador que soy. ¡Y eso que acepta! Desde el momento en que lo acepta, no hay animosidad y eso es maravilloso.





Un día uno de tus hermanos te presentó a uno de sus amigos ( Souleymane Doukara, de paso por Catania y Leeds ), que es futbolista y no ha tenido la oportunidad de ir a un centro de entrenamiento...

Lo conocí unos años antes de entrar en el centro de formación de Sochaux. Me había dado este discurso: “ El fútbol, ​​no hay regalo (hace la mímica, dando una palmada con el puño en la mano), hay que darlo todo por entrenar y no ser por diversión como pueden 'ser '. En ese momento estaba dudando: o iba al centro de entrenamiento a las 13 o 14, o esperaba hasta los 15. Me dijo que me fuera porque conocía el ambiente del barrio donde puede haber malas influencias y que no debía perderme por el camino si tenía el objetivo de convertirme en futbolista profesional.





Cuando decidiste fichar por el Liverpool, ¿cómo te ayudaron?



Cuando supimos que estaba Liverpool, nos reunimos y hablamos juntos. Ok, está Liverpool, está Leipzig, ¿qué hacemos ahora? En nuestra discusión, esperamos los próximos cuatro o cinco años y todos dan su idea y su punto de vista. Todos dicen cosas diferentes y nadie te va a decir que estás equivocado. Es como un rompecabezas, una vez que he juntado los puntos de vista de todos, bueno, veo las cosas más claras. Y la decisión es más fácil de tomar pero al final soy yo quien toma la decisión.

¿Y al final eres tú quien elige solo?



Sí, siempre soy yo quien decide. Me encuentro aislándome. A veces necesito un período de reflexión. Pero de lo que me di cuenta es que mientras la gente que te rodea te ame y te apoye, no hay mala decisión. Tomamos una decisión, vamos, vamos a por ella y hacemos todo para que salga bien. Nadie dice te lo dije y luego nadie puede decirlo ya que por el momento las elecciones son coherentes.

También colaboras con agentes, ¿cómo se estructura la operación con ellos?



¿Por qué elegí trabajar con Stellar? Me gustó en su discurso: “ Solo queremos que te concentres en el fútbol. Para el resto por el lado, nos envías un mensaje, nosotros nos encargamos. Necesitas un nutricionista, un fisioterapeuta, lo que necesites, mándanos un mensaje ”. Estas son cosas que necesitamos. Y luego, en algún nivel, las personas que tienen credibilidad y experiencia ayudan. Seguro que negociarán mejor que una persona que no tiene y que sale de la nada.