Entrevista Goal a Carles Gil, Premio al Mejor Recién Llegado de la MLS

Carles Gil, ex del Valencia y del Deportivo, atiende a Goal en exclusiva tras ser nombrado como Mejor Recién Llegado a la MLS.

El crecimiento del futbolista español hace tiempo que empezó a expandir sus tentáculos y uno de los últimos epicentros futbolísticos donde más protagonismo están tomando algunos de ellos, es la , el soccer estadounidense, que cada año tiene mejores equipos, más nivel y más impacto mediático.

Y la mejor muestra del protagonismo creciente de algunos futbolistas españoles allí, lo recalca Carlos Gil, valenciano, canterano del y ex jugador del Deportivo de la Coruña hasta hace apenas unos meses, que acaba de ganar el ‘Premio del Mejor Recién Llegado’ de la temporada MLS (premio al mejor fichaje de la temporada de entre los que no jugaban anteriormente ya en el campeonato).

Carles, este premio de Mejor Recien Llegado a MLS, lo ganaron estos últimos años futbolistas fundamentales para la Liga como Giovinco, Lodeiro, Almirón y el último fue Ibrahimovic… Esto te pone al nivel de las estrellas que esta Liga ha tenido los últimos años. ¿Significa que hemos recuperado o que estamos viendo la mejor versión de tu carrera?

“He llegado a un buen nivel, es para mi un orgullo ser premiado con un trofeo así a nivel individual y, además, el equipo logró el objetivo que era clasificarse para los Play-Off. A nivel personal, estoy muy contento porque me están saliendo bien las cosas y esto quizás lo refrenda porque lo han ganado estos años grandes jugadores, pero yo voy a seguir trabajando. La Liga está en auge, llegan jugadores de más nivel y es especial para mi”

Jugaste en , en la Liga, en Valencia o Deportivo y probaste también en la Premier, donde no te fue bien. ¿Ha sido más fácil adaptarte a en ese sentido?

“En la Premier me pasó de todo y fue extraño. Me adapté bien, mis primeros meses fueron muy buenos pero cambiamos de entrenador y pasé del cielo al infierno en una semana. Cuando estuve fuera de España, mi adaptación fue rápida, depende de la confianza y yo llegué muy importante. La clave es la confianza y eso es factor diferencial para mi, por eso aquí me he adaptado bien. Me dieron confianza y la agarré. Hablé con compañeros antes de venir aquí, algunos que ya habían jugado y me dijeron que no iba a ser una Liga para pasear, porque aquí hay mucho físico, los partidos se rompen más y hay ritmo. Me gusta, aunque si te soy sincero, la primera vez que supe del interés de mi club, ni le presté atención porque pensaba que no era lugar para mi y mi agente me lo dijo pero no le dimos importancia. Luego creció esa sensación y mira donde estamos. Era cosa del destino”

¿Cómo es jugar en una ciudad como Foxborough (a unos 35 km al de Boston), a tener que cambiar tu vida por completo y a tener que demostrar en el césped que te convirtieras e el fichaje más caro de la historia de tu club…?

“Me ha encantado y me he adaptado bien. Aquí el fútbol cada vez crece más pero no está al nivel de otros grandes deportes, por lo que no te conocen por la calle y cada uno va a su bola. Además, justo esta ciudad es así, la gente va mucho a su rollo. Sólo una vez me conocieron, y de casualidad, por lo que hasta me pareció raro, pero aquí, por la cultura que se tiene del deportista, se tiende a otra manera de entender esa fama o ese trabajo”

14 asistencias y 10 goles en una temporada Regular donde has sido fundamental para tu equipo… ¿Imaginaste que serías capaz de marcar tantas diferencias en la MLS?

“Hablé con otros jugadores que ya habían estado aquí y creía que me podría ir bien. Es importante para mi alcanzar este nivel, aportar mucho al equipo, que todos crezcamos juntos y que podamos llegar a los objetivos”

Arrancan esta semana los PlayOff en busca del Campeón de la MLS y, si no me equivoco, es la primera vez que vas a jugar un partido liguero de este tipo y que es tan propio de la MLS. Para que todos lo entiendan, el formato es como eliminatoria a partido único, como si fuera un Mundial y tu club, , arranca jugando lo que son Octavos de Final ante Atlanta, que es el actual campeón y, además, sois visitantes… ¿Cómo analizas lo que va a llegar este sábado?

“Sí, jamás he jugado un formato así, va a ser el primer partido de mi vida de un Play-Off así porque nunca tuve que enfrentarme a esto. Sabemos que es difícil porque Atlanta es el actual campeón, porque su estadio es muy poderoso y les hace estar siempre enchufados al tener 60.000 personas en las gradas. Jugamos hace unas semanas allí y es un lugar estupendo para el fútbol, me quedé sorprendido, es una barbaridad ese ambientazo pero aun así, aunque sabemos que es difícil, tenemos nuestras opciones y vamos a pelear por dar esa sorpresa, que así es como muchos lo llamarían”

¿Se puede comparar la MLS con cuando has jugado en España o Europa?

“Yo tenía miedo que se debilitara mi parte competitiva porque al no existir descenso y demás, pensaba que quizás se perdía. Y, cuando llegué, aunque es cierto que no hay descensos y eso te quita presión, es verdad que esa competitividad te la pones tú”.

¿Qué aspiraciones te pones ahora? ¿Crecer en la MLS o seguir tu carrera en España o Europa?

“El objetivo es inmediato, disfrutar estos Play-Off porque hace mucho que el club no se clasifica para ellos y hay que aprovecharlo. Necesitaba confianza, me salió bien en este proyecto y aunque en mi cabeza está clara la idea de volver a España o Europa, puede que quizás me quede mucho tiempo aquí, porque en el fútbol nunca se sabe. Ahora quiero centrarme en estos partidos”

¿Has podido seguir la actualidad del Valencia o del Deportivo, tus clubes de aquí en España?

“Del Deportivo sigo todo, fue mi anterior club, pero es cierto que ha cambiado mucho la plantilla y no conozco a tantos de los que están allí. Del Valencia, está todo revuelto y es complicado, pero mejorarán”

¿Quizás no se te trató bien en Valencia y te faltaron oportunidades?

“Al principio, las veces que jugué di buen nivel, seguí jugando y luego, en un partido contra perdimos, después no fui convocado y luego fue decayendo todo. Me surgió la opción del y salí. Me quedó esa espinita porque no pude tener más allí. Pero el fútbol son momentos. Ojala que todo se acabe por solucionar en Valencia porque soy valenciano y valencianista”

El artículo sigue a continuación

¡Suerte en lo que resta de temporada!

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!