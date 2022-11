Entrevista con Hristo Stoichkov: "Argentina y Brasil marcan la diferencia en el Mundial de Qatar"

La estrella búlgara hace un repaso de sus mundiales y elige a sus favoritos para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Si alguien puede hablar de ser protagonista en el fútbol, ese es Hristo Stoichkov, el búlgaro fue ganador del Balón de Oro europeo de 1994, quedó segundo ese mismo año como Mejor Jugador del Mundo y también en 1992.

En el Mundial de fútbol de Estados Unidos 94, compartió el premio de goleador del certamen con Oleg Salenko luego de marcar 6 tantos en 7 partidos y haber alcanzado el cuarto lugar de la copa con Bulgaria.

En una entrevista para GOAL, Stoichkov hace un repaso de los mundiales que vio, cuenta cómo le cambió la vida participar en uno y habla de sus candidatos para Qatar 2022.

Getty/GOAL

¿Quién crees que será uno de los mejores equipos en la próxima Copa Mundial de la FIFA en Qatar?

Esa es una gran pregunta. En primer lugar, quiero decir que estoy muy feliz. He estado en Qatar tres veces, es un país pequeño y me preguntaba cómo organizarían una Copa del Mundo. Sinceramente, creo que esta Copa del Mundo será increíble.

Los estadios, la gente… Todo es pequeño y los estadios están muy cerca. Primero, hoy en día hay 32 favoritos, porque cada uno está pensando en los partidos que va a ganar, empatar o perder, está haciendo sus propios cálculos.

Están pensando cómo pueden seguir progresando [en la competencia]. Es obvio que esos 32 equipos se dividirán entre algunos favoritos en cada grupo. Ha sido más o menos así a lo largo de la historia. Pero, hoy en día esos 32 equipos creen que pueden ganar algunos partidos, empatar otros y hacer sus propios cálculos.

Sin embargo, la historia de nuestro deporte nos ha demostrado que siempre hay dos o tres equipos diferentes a los demás. Por ejemplo, hoy en día hay dos selecciones sudamericanas que marcan la diferencia: Argentina y Brasil.

También puedo incluir otro equipo: Uruguay. Uruguay tiene un muy buen equipo, tiene jugadores jugando en Europa. Uruguay definitivamente tiene un muy buen equipo. Ecuador se desempeñó muy bien en las eliminatorias.

Veamos qué pasa con ellos. Argentina y Brasil suelen ser vistos como favoritos para avanzar en el torneo. En Europa, obviamente mencionaré a España, porque tiene un entrenador increíble.

Conozco bastante a Luis Enrique, sé cómo trabaja y sé que es un entrenador sensato que elige el mejor equipo y los mejores jugadores para cada partido. España es una de las favoritas para este Mundial. Obviamente, también debo mencionar a Bélgica.

Esta es probablemente la última oportunidad que tendrá Bélgica para hacer grandes cosas, porque tiene un entrenador realmente bueno, una persona extraordinaria. Quiero mucho a [Robert] Martínez porque es como de la familia y es fantástico. Además, tienen jugadores como [Kevin] De Bruyne, [Romelu] Lukaku…

Tienen un muy buen equipo. También los dos hermanos que juegan en el [Real] Madrid y…

Hazard...

Hazard, ese es el nombre. Tienen un muy buen equipo. Sin embargo, no podemos olvidarnos de Inglaterra, que además tiene un gran entrenador, un equipo joven y una idea clara. Incluiría a Francia porque Didier Deschamps es una de esas personas que han ganado una Copa del Mundo como jugador y como entrenador.

Hay algunos de ellos: [Franz] Beckenbauer, Didier Deschamps y [Mário] Zagallo. Creo que son los que han ganado un Mundial tanto como jugador como como entrenador. Sé que Francia es un equipo muy competitivo, por desgracia pierde a dos de sus jugadores imprescindibles…Estoy hablando de [N'Golo] Kanté y Paul Pogba. No creo que jueguen en este Mundial. Luego, también Alemania. Alemania siempre está entre los favoritos..

[Hansi] Flick ha trabajado como entrenador asistente durante años. Conoce a la perfección a su equipo y también trabajó para el Bayern de Múnich, por lo que sabe todo sobre la filosofía del fútbol alemán.

En mi opinión, tienen un muy buen equipo, grandes jugadores jóvenes pero maduros y también algunos veteranos: [Thomas] Müller, el portero del Bayern de Múnich [Manuel Neuer], [León] Goretzka… O sea, tienen tantos buenos jugadores, que incluso me olvido de algunos de ellos.

Entonces, Alemania también está entre los favoritos. Eso quiere decir que tres o cuatro equipos europeos estarán peleando contra dos o tres sudamericanos. Será un Mundial fantástico. Según mi experiencia, creo que todo será posible en Qatar.

Esta Copa del Mundo será una de las mejores en mucho tiempo. A algunas personas no les gusta el hecho de que estemos jugando en noviembre y diciembre, pero debemos aceptarlo. Sí, es el caso debido a las condiciones climáticas y a veces debemos cambiar ciertas cosas.

No creo que esto afecte a los jugadores en absoluto. Por el contrario, estarán más frescos porque actualmente están jugando. Juegan alrededor de 15 partidos y luego comienza la Copa del Mundo.

Es completamente diferente a la situación en la que juegas alrededor de 70 partidos durante una temporada, terminas la liga, juegas la [Liga] de Campeones [de la UEFA], ganas o pierdes, y luego juegas la Copa del Mundo durante un mes. Eso es completamente diferente.

Creo que este Mundial será muy diferente y la gente lo disfrutará mucho.

Getty/GOAL

Será un espectáculo. Después de los momentos difíciles vividos durante estos últimos años, ¿cuánto necesita la gente la pasión y la alegría que trae una Copa del Mundo?

Lo único que podemos hacer es disfrutar y estar juntos. Eso está claro. La sensación de alegría debe estar en todas partes: en cada estadio, calle, cafetería, restaurante… Si estamos unidos, podemos hacer que nuestro deporte sea aún más fuerte.

¿Qué hace que la Copa Mundial de la FIFA sea tan emblemática y cómo une a los aficionados de todo el mundo?

Es un torneo que solo se juega una vez cada cuatro años, y durante esos cuatro años pasan muchas cosas. En primer lugar, apoyas a tu equipo, pero pasan muchos años entre Copas del Mundo. Durante ese tiempo hay muchos partidos, haces nuevos amigos. El Mundial es un reconocimiento a todo el trabajo que has hecho durante esos cuatro años.

Primero tienes los compromisos de tu club, donde juegas un partido cada tres días y tienes que rendir bien [cada vez durante una temporada larga]. Durante esos períodos de cuatro años [entre Copas del Mundo], tienes que disfrutar [tus logros], ya sea ganando la Copa del Mundo o terminando como el máximo goleador de la Copa del Mundo, debes disfrutar esos logros.

Todavía estoy disfrutando [mis logros]. Llegamos a las semifinales de la Copa del Mundo y gané la Bota de Oro como máximo goleador de la Copa del Mundo de 1994; es el mayor logro [individual] para cualquier jugador. Obviamente, durante esos períodos de cuatro años, revives esos siete partidos de la Copa del Mundo.

¡Y enhorabuena por ganar la Bota de Oro! ¿Quiénes fueron los primeros jugadores que te impresionaron en una Copa Mundial de la FIFA?

Bueno, de los que vi de primera mano serían de la Copa del Mundo de 1978; Apenas recuerdo nada de la de 1974.

Tal vez [puedo recordar la Copa del Mundo de 1974] después de ver algunos momentos destacados de los juegos que involucraron a Holanda y Alemania que el entrenador [Johan] Cruyff me mostró, y de los partidos que involucraron a Bulgaria en esas Copas del Mundo [N.R. Bulgaria no jugó en la Copa del Mundo de 1978] que vi en casa, pero de primera mano, fue la Copa del Mundo de 1978 que ganó Argentina,

Ahí me centré en el genio zurdo, Mario Kempes. También ganó la Bota de Oro de la Copa del Mundo en casa. Muchos jugadores [ganaron la Bota de Oro de la Copa del Mundo] al anotar seis goles, cinco o seis goles, más o menos.

El que rompió el molde fue Ronaldo cuando anotó nueve [en la Copa del Mundo de 2002], ocho o nueve. La primera imagen que me viene a la mente de aquel Mundial del 78 es la final entre Argentina y Holanda:

Remate de [Rob] Rensenbrink al volver del poste; luego Kempes anota el segundo de Argentina y gana el juego. Esa es la primera Copa del Mundo que me viene a la mente, y la primera vez que sentí lo emocionante que podría ser un juego [de la Copa del Mundo].

Tuve el placer de conocer a muchos jugadores de la Copa del Mundo después a través de algunos documentales en los que participé recientemente para Televisa y Univision, y eran ganadores de la Copa del Mundo. Realizamos entrevistas en Brasil, Argentina y ahora también en España.

Tres documentales que vamos a lanzar durante la [próxima] Copa del Mundo como parte de nuestra cobertura del evento. Siempre recordaré ese gol de Mario Kempes como el primer Mundial que vi.

Getty

Kempes: otra leyenda. ¿Y cuándo te diste cuenta de que ibas a representar a tu país en el escenario más grande de todos?

Bueno, hice mi debut en el Campeonato Sub-18 [de la UEFA] de 1984 en Kiev. Los seis mejores equipos se clasificarían para el Campeonato Mundial Juvenil [FIFA] en Chile el año siguiente [N.R. ahora conocida como Copa Mundial Sub-20 de la FIFA; cronológicamente incorrecto ya que la final Sub-20 en Chile se llevó a cabo en el '87, mientras que la final Sub-20 del '85 tuvo lugar en la Unión Soviética].

Logramos clasificarnos para ese Mundial Juvenil de Chile. Desde el momento en que me puse la camiseta [de la selección nacional] y escuché el himno nacional, me di cuenta de que estaba representando a mi país.

No podría pedir nada más, ya que tu primera vez siempre es tu primera vez. La primera vez que escuchas tu himno nacional, hombre, es cuando piensas que lo he logrado. No hay vuelta atrás, tengo que mirar hacia adelante; ¿Qué tengo que hacer, en qué tengo que mejorar para que todos hablen de mí o de mi país o de mis compañeros?

Obviamente, 1994 fue la culminación de todo esto: escuchar mi nombre siendo coreado y mis compañeros aplaudidos en todos los estadios.

Me sentí como un niño que estaba viviendo su sueño. Entonces, por eso digo que, para nosotros, como un país pequeño, 1994 quedará para siempre en la memoria: llegamos a semifinales, eliminando a muchos equipos; así como una cosa más importante, un ganador de la Bota de Oro de la Copa del Mundo.

Perfecto. En 1984, muchas personas en casa vieron a ese equipo de Bulgaria por primera vez. ¿Cómo cambió ese torneo la forma en que se veía el fútbol búlgaro?

Bueno, quería avanzar en mi carrera y mejorar. Ese equipo jugó en la Copa del Mundo de 1994, EURO '96 y la Copa del Mundo de 1998 en Francia. Lo que quiero decir es que lo pasamos muy bien durante ese período.

Era el mismo grupo de jugadores y el mismo entrenador. Después, las cosas cambiaron: hubo un cambio de entrenador, algunos jugadores ya no fueron convocados, no acepté una convocatoria porque no me sentía apoyado. Dejé de jugar [fútbol internacional] por un tiempo pero regresé, porque cuando eres parte del grupo, no puedes dejar el grupo. No jugué tres o cuatro partidos hasta que un día recibí una llamada telefónica del Presidente de Bulgaria, el Ministro de Deportes y ese tipo de personas, además de amigos míos que, obviamente, me dijeron que yo tenía que volver al equipo nacional y ayudar al equipo a clasificarse para la Copa del Mundo de 1998 en Francia.

Entonces, regresé, ganamos nuestros tres juegos de clasificación restantes [N.R. solo ganaron dos de los tres partidos que les quedaban] y nos clasificamos para el Mundial.

Increíble. Increíble.

¡Fue fácil!

¿Cómo puede el fútbol unir y derribar las barreras culturales en todo el mundo?

La FIFA está haciendo algo importante: jugar por la paz. Eso es esencial. No importa de qué país seamos, cuál sea nuestro color de piel o qué religión sigamos: todos perseguimos una pelota de fútbol, ​​que tiene forma de esfera, y eso significa que todo el mundo debe ser amable, unido, abrazador. Hay muchos países a los que voy para entrevistas y para hacer documentales para nuestra estación de televisión.

Hay países que ni siquiera había pensado visitar y fui para jugar un partido. Las puertas siempre están abiertas para mí para hablar sobre el deporte con el presidente de un club, un director, o un jugador cuando quiero entrevistar a alguien. Esto es algo enorme sobre el fútbol. Nadie te quitará todo el amor que recibes. En mi casa pasa lo mismo. Recibo a muchos jugadores de diferentes países en mi casa y las puertas nunca están cerradas. Nunca cierro mis puertas. Nunca. Siempre está abierto. ¿Por qué?

He aprendido del fútbol a jugar bien, a representar a tu país con tu personalidad en el campo y cuando suene el pitido final ya está.

Por eso estoy agradecido por todos esos países a los que fui, todos esos equipos que me acogieron, todos esos jugadores de todo el mundo a los que puedo llamar amigos. Seguimos siendo amigos y haciendo las cosas bien. Pero, sobre todo, mostramos a los jóvenes lo que es realmente la “unión” y la “amistad”. Hristo Stoichkov les ha dicho en numerosas ocasiones a los jugadores jóvenes que es fácil comprar una amistad. Nunca podría sacar efectivo y comprarme una amistad. Esto no vale nada para mí. Necesitas probarte a ti mismo cada día, cada semana, cada mes y año.

Entonces, estoy realmente feliz de que después de 20 años sin jugar, todavía tengo estas amistades que construí en mis días de juego, y seguimos aferrándonos al afecto que tenemos el uno por el otro.

Esto es lo más grande que me ha pasado en el fútbol. Y siempre le estaré agradecido a este deporte, porque gracias al fútbol conocí a mucha gente. Y, sin embargo, Hristo Stoichkov nunca te defraudará. Hristo Stoichkov nunca vende a un amigo. Nunca. Nazco, crezco y muero con esta amistad. No podría ser más claro como el cristal.

Yo creo en la honestidad. Realmente creo que las personas pueden esforzarse por hacerlo lo mejor posible, y realmente espero que Giovanni haga un buen trabajo con la gente para poder hablar con otros países, otras culturas. Puedes ver que puedo hacerme entender en 20 países, con mi idioma. Y eso realmente me ayuda. Es impresionante, porque puedes juntar 15 o 20 federaciones en un mismo lugar y hablar el mismo idioma. Tenemos que esforzarnos para lograr esto ahora.