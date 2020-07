Entrenador del Houston Dynamo agradece ausencia de Chicharito

El estratega confesó que su plan de juego será más fácil de implementar al no tener que detener al atacante mexicano.

Las lesiones son parte de todo deporte. En este regreso paulatino del futbol, los jugadores etán más propensos a una fatiga muscular que los deje fuera y tal fue el caso de Chicharito. El mexicano quedó fuera de la is Back, situación que sus rivales agradecen bastante.

Previo al duelo ante el LAFC, Javier Hernández presentó una molestia muscular en la pantorrilla durante un entrenamiento del LA Galaxy. Por ello, Barros Schelotto, entrenador del club, decidió sentarlo para evitar una lesión mayor. Posteriormente, Chicharito dejó Florida y volvió a Los Angeles para recuperarse las próximas tres semanas.

Ante su ausencia en el torneo, Tab Ramos, entrenador del , confesó cierto alivió por la ausencia de Hernández, a quien enfrentarían en la última jornada de la fase de grupos. Evidentemente no celebró su lesión, pero sentenció que su esquema de juego se facilita sin CH14 en el terreno de juego.

"Obviamente, no tener a Chicharito siempre es algo bueno de nuestra parte, porque es un jugador que no necesita muchas oportunidades para anotar. Ha sido un gran jugador durante mucho tiempo y no estar en el campo ciertamente es mejor para nosotros", dijo el estratega.