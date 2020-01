Entre elogios y deseos: Di María destacó al River de Gallardo y sueña con la Copa América

Ángel Di María habló de todo y subrayó que el Millonario debió ganar la Libertadores, mientras que aún reclama su lugar en la Selección argentina.

Ángel Di María es un símbolo de la última década de la Selección argentina, tanto por su gran nivel como por las lesiones que aparecieron en momentos decisivos de la "era de las tres finales", además del último Mundial y la , en las que sistemáticamente la gloria fue esquiva. Sin embargo, el Fideo pide una revancha más, al mismo tiempo que se deshace en elogios para River.

En una extensa entrevista a Líbero, por TyC Sports, el Fideo remarcó sobre el equipo de Gallardo que "es un equipo excepcional que casi no comete errores y es el candidato de todos", además de señalar que "ha tenido la mala suerte de perder la , que merecía haber ganado por todo lo que había hecho".

A la hora de hablar de la Albiceleste, dejó claro que no se retiró ni después de ni de . "Siempre estoy pendiente de una convocatoria, la Selección para mí es lo máximo. Mis ganas de estar ahí hicieron que esté durante 11 años. Tengo ilusión y mis ganas de estar en la Copa América, quizá sea la última. Seguiré trabajando, demostrando que estoy en un gran nivel en un gran equipo", advirtió el jugador de , para agregar que "estoy en un gran momento. Después, es decisión suya (por Scaloni) si estoy o no. No he tenido la posibilidad de estar, lo entiendo por un lado, pero seguiré chocando por la pared hasta poder volver".

Para completar, fue autocrítico respecto a las lesiones musculares que sufrió ante en el Mundial 2014 y frente a en la final del año siguiente: "es algo casual. Son momentos en los que no tenía que pasar y pasó. Eran momentos claves para mí y el equipo. No sólo sentí que me defraudé a mí sino también a mis compañeros. Veníamos con una dinámica buena y siempre tuve un problema en el momento menos indicado".