Entre el incidente de 1988 y la decisión de Zidane... El Real Madrid teme pasar vergüenza en el Camp Nou

El Real Madrid llega a la recta final de La Liga sin margen de error, a nueve puntos del líder, un Barcelona que avanza firme hacia el título.

Según MARCA, si ambos ganan sus próximos encuentros, el título podría definirse en el Clásico del 10 de mayo, o antes si el Madrid falla.

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Si el Madrid sigue hundiéndose y el Bayern se corona antes del Clásico, el Madrid visitará el Camp Nou con un dilema: el “pasillo de honor”. el único precedente en este estadio data de 1988, cuando los jugadores del Barcelona aplaudieron al Real Madrid como campeón de Liga.

En 2018 se dio la situación contraria: el Madrid visitó a un Barcelona ya campeón y Zidane zanjó la polémica al negar el pasillo: «No haremos guardia de honor, es mi decisión».

Ante un posible nuevo escenario, surge la pregunta: ¿qué postura tomará el club blanco esta temporada?