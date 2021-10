Entradas para River - San Lorenzo por el Torneo de la Liga Profesional: cómo conseguir, cuándo y precios

El Millonario dio precisiones sobre el complejo método para garantizar el 50% de aforo en el Monumental en el clásico ante el Ciclón.

Los hinchas de River tuvieron un regreso soñado al Monumental, después de un año y medio, para ver al equipo de Marcelo Gallardo derrotar 2-0 a Boca en un Superclásico que originalmente tendría un 50% de aforo, pero las tribunas mostraron muchos más hinchas de los permitidos.

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició una investigación y se espera mayor rigor para el segundo encuentro como local en Núñez, que será el domingo 17 de octubre desde las 20.15 ante otro tradicional rival como es San Lorenzo. Por eso, la dirigencia comunicó la manera de hacerse con los tickets, que será más compleja y con participación del azar.

¿CÓMO SERÁ LA DISTRIBUCIÓN DE ENTRADAS PARA RIVER - SAN LORENZO?

Este lunes se publicó el comunicado oficial en el cual están los detalles para que los socios puedan hacerse con los aproximadamente 36 mil lugares en las tribunas del Antonio Vespucio Liberti.

Por cuestiones de capacidad, el mismo será exclusivo para aquellos asociados con "Tu lugar en el Monumental', pero no todos ellos podrán tener acceso y los que queden afuera se asegurarán su presencia en el próximo compromiso como local, frente a Argentinos Juniors el siguiente fin de semana.

Estos socios, que deberán contar con la cuota al día, deben registrarse en River ID y en ese momento elegirán una pareja de números entre cinco grupos: GRUPO A (0 y 1), GRUPO B (2 y 3), GRUPO C (4 y 5), GRUPO D (6 y 7) y GRUPO E (8 y 9). Cada uno de estos grupos tendrán un tope del 20% (aproximadamente 9 mil hinchas), proporcionales por tribuna. Se recomienda que los hinchas que deseen ir acompañados se anoten en el mismo grupo.

La inscripción comenzará el martes 12 de octubre desde las 13 hs.

El club informa además que aquellos que cuenten con TLM, que no pudieron asistir al Superclásico por no tener la cuota al día pero regularizaron su situación antes del 3/10, tendrán una entrada ante San Lorenzo, pero igualmente deberán registrarse para los próximos partidos.

¿CUÁNDO SALEN LAS ENTRADAS PARA EL PARTIDO ANTE SAN LORENZO?

Una vez realizado este registro, la suerte quedará en manos del azar: el dígito en el cual termine el número ganador del primer sorteo nocturno de la Quiniela de la Lotería de la Ciudad de este jueves 14 de octubre determinará el grupo que NO podrá asistir al partido del 17 de octubre. Así, si el número es el 7465, aquellos socios que hayan seleccionado el Grupo C (5-6) no estarán habilitados para el choque ante el Ciclón, pero automáticamente tendrán su ticket para el encuentro frente Argentinos.

Aclaraciones:

-Las ubicaciones disponibles serán asignadas únicamente a los socios que cuenten con “Tu lugar en el Monumental” y la cuota al día. Dichas ubicaciones serán de carácter intransferible y los socios deberán ingresar con su carnet único.

-Debido a la diferencia de ubicaciones disponibles en cada tribuna, algunos abonados con ubicaciones no numeradas podrían recibir modificaciones en su sector correspondiente.

-En los próximos días, el Club informará cómo se realizará el procedimiento en el caso de los Socios Vitalicios.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

Con los abonos pagos desde hace un año y medio y tras haber tenido que continuar abonando la cuota social durante todo este tiempo en el que no se pudo acceder al estadio, los socios no deberán pagar ningún tipo de adicional para conseguir su localidad.