Entradas para la gira «The Eternal Sunshine Tour 2026» de Ariana Grande: fechas, precios, reventa y más

Tras seis años alejada de los escenarios, la superestrella del pop Ariana Grande regresa con su gira«The Eternal Sunshine Tour», que visitará Estados Unidos y el Reino Unido en 2026. El tour, el primero desde la aclamada «Sweetener World Tour» de 2019, promociona su álbum «Eternal Sunshine», elogiado por la crítica.

El álbum ya es un éxito, con temas como «yes, and?» que muestran la evolución de Grande. Su regreso es uno de los eventos musicales del momento: la preventa se agotó en minutos. Ahora los fans buscan su entrada para verla en directo.

Tanto si eres un «Arianator» de siempre como si acabas de sumarte, en GOAL encontrarás toda la información para comprar tus entradas, ya sea en la venta oficial o en plataformas de reventa de confianza.

¿Cuándo es la gira «The Eternal Sunshine Tour 2026» de Ariana Grande?

Tendrá lugar de junio a agosto de 2026, con la mayoría de los conciertos en Estados Unidos antes de su parada en el Reino Unido.

Debido a la alta demanda, se han añadido varias fechas extra en ciudades de Norteamérica.

Próximo calendario y fechas de la gira «The Eternal Sunshine Tour» de Ariana Grande

La etapa norteamericana visitará las principales ciudades de costa a costa. Tras los conciertos iniciales en Oakland, habrá varias noches en Los Ángeles, Austin y Brooklyn, dando a los fans de estas áreas metropolitanas más oportunidades de verla.

Después visitará Chicago, Boston y Atlanta antes de cerrar la etapa estadounidense y viajar al Reino Unido para cinco noches en el O2 Arena de Londres.

Se recomienda consultar la página oficial con frecuencia, pues podrían añadirse más fechas si la demanda sigue siendo alta.

¿Dónde comprar entradas para la gira «The Eternal Sunshine Tour» de Ariana Grande?

Debido a la enorme popularidad de Ariana Grande y la alta demanda de esta gira, conseguir entradas puede ser un desafío.

Aunque la primera venta oficial a través de plataformas como Ticketmasteragotó rápidamente muchas fechas, el mercado de reventa ofrece una segunda oportunidad.

Si buscas entradas ahora, StubHub es la mejor opción de reventa, aunque Viagogo, Vivid Seats y SeatGeek también tienen asientos desde 267 dólares.

También puedes comprobar si aún quedan entradas oficiales «platinum» o paquetes VIP disponibles.

¿Cuánto cuestan las entradas para la gira «The Eternal Sunshine Tour» de Ariana Grande?

El precio varía según ciudad, recinto, fecha y ubicación, y al agotarse la venta oficial se rige por oferta y demanda en reventa.

Por lo general, superan el precio nominal debido a la alta demanda. Según datos de mercado, las entradas más baratas para algunos conciertos parten de unos 330 dólares, aunque los asientos más codiciados pueden dispararse.

En las gradas superiores el precio ronda varios cientos de dólares.

Zona inferior/nivel medio: vista estupenda, entre 400 y más de 600 dólares.

vista estupenda, entre Pista y primera fila: son las más demandadas, desde 700 dólares hasta varios miles para las ubicaciones más cercanas al escenario.

son las más demandadas, desde 700 dólares hasta varios miles para las ubicaciones más cercanas al escenario. Los paquetes VIP, con asientos premium, merchandising exclusivo y acceso anticipado, cuestan entre 500 y más de 1.000 dólares según los beneficios.

Estos precios son estimaciones y pueden variar según el mercado. Para información actualizada, consulta la página de entradas de StubHub.

¿Quién es Ariana Grande?

Su ascenso a la fama comenzó en la serie de Nickelodeon Victorious, donde su potente voz cautivó a público y crítica.

Su paso a la música fue natural: en 2013 debutó con Yours Truly, mostrando su registro de cuatro octavas y ganando comparaciones con Mariah Carey. Afianzó su liderazgo con My Everything y Dangerous Woman, que incluyen éxitos como «Problem» y «Side to Side».

Además de su música, destaca por su estilo único, su apoyo a los fans y su resiliencia. Su papel de Glinda en la película *Wicked*, que le valió una nominación al Óscar a mejor actriz de reparto, muestra su versatilidad. La gira *Eternal Sunshine Tour* celebra su última etapa y su regreso a los escenarios.