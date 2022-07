Entradas para el Superclásico 192 entre Universidad de Chile y Colo Colo: cómo comprar, cuándo y precios

Este jueves se puso a disposición el canje de los tickets para el cruce de este domingo en el estadio Fiscal de Talca.

Este domingo 31 de julio Universidad de Chile y Colo Colo animan el Superclásico 192 del fútbol chileno en el Estadio Fiscal de Talca en choque que marcará el estreno de Diego López en esta clase de cotejos y el que los azules buscarán cortar la hegemonía del Cacique, líder del Campeonato Nacional 2022.

Y para este cruce, válido por la vigésima fecha del certamen doméstico, el equipo estudiantil informó a través de sus canales oficiales que comenzó el canje de las entradas para los abonados que quieran acompañar al equipo en el reducto de la Región del Maule.

CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS

El canje de los tickets para los abonados sin ningún tipo de bloqueo comenzó al mediodía de este 28 de julio a través de puntoticket y durará 48 horas. Transcurrido el proceso anterior se habilitará la venta de boletos, independiente de que el hincha abonado podrá seguir canjeando entradas hasta agotar stock. En caso de quedar entradas disponibles, comenzará la venta general este sábado a partir de las 12:00.

Los abonados y personas que deseen tener la opción de canjear tickets o comprar entradas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Cada persona deberá contar con el Pase de Movilidad vigente (vacunación completa), el cual tendrá que cargar en la página web de Punto Ticket en forma previa y formato PDF (no sirve el carnet de vacuna). Este documento, además, se deberá presentar en el ingreso al recinto deportivo.

Cada persona deberá completar en la plataforma de Punto Ticket la Declaración Jurada Simple con la información requerida.

Cada Abonado titular y adicionales nominativos que cumplan con los requisitos y logren avanzar en el proceso, tendrán derecho al canje de entrada (uno por Rut). Sólo podrán hacer uso de esos asientos las personas registradas como abonados adicionales individualizados, siempre y cuando cumplan también con los requisitos descritos anteriormente. Es importante recordar que todos los abonos entraron en vigencia desde inicios marzo.

Todos los abonados que tengan tarjeta de invitados deben realizar el respectivo canje por la página de Punto Ticket de la siguiente manera: el titular debe ingresar con su usuario a la página de Punto Ticket e individualizar a sus invitados, adjuntando el pase de movilidad de estas personas.

Los adicionales o invitados asignados los valida directamente el abonado titular desde su usuario de Punto Ticket. Considerando las condiciones de aforo en el recinto maulino y el plan de seguridad aprobado por las autoridades, el canje de abonos para el partido se distribuirá de la siguiente manera:



Galería codo Sur: Abonados Galería Sur – Abonados Galería Norte, hasta agotar capacidad.



Tribuna Andes: Abonados Andes - Abonados Pacífico Lateral (Puerta 10).



Tribuna Pacífico: Abonados Marquesina – Abonados Fuera Marquesina

Cabe recordar que en este partido solo podrán ingresar abonados e hinchas azules. No están consideradas entradas para público del equipo visitante y no se permitirá el ingreso al estadio a personas que asistan con camisetas o cualquier elemento que no sea del equipo local.

LOS VALORES:

SECTOR TOTAL TRIBUNA PACIFICO $44.000 TRIBUNA ANDES $22.000 GALERIA SUR $11.000

*Precio total incluye cargo por servicio.