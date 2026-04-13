Enrique no está obligado a tomar «la misma decisión» antes del partido contra el Liverpool

En relativa calma, el París Saint-Germain prepara su decisivo duelo contra el Liverpool en Anfield, con gran expectación por su futuro europeo.

El PSG visita a los Reds mañana martes con la ventaja de haber ganado 2-0 en la ida y busca sellar su pase a semifinales.

Según L'Équipe, el fin de semana no hubo novedades en la concentración parisina antes del viaje a Inglaterra.

El conjunto de Luis Enrique tiene casi garantizada la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones tras ganar 2-0 en la ida en París.

Hoy lunes el grupo entrena en Anfield para el choque de mañana.

El diario apunta a un regreso clave: Bradley Barcola, recuperado de un esguince en el tobillo derecho sufrido ante el Chelsea (3-0) el 17 de marzo, podría volver a la convocatoria.

Para Luis Enrique será la primera vez esta temporada que repita once titular, gracias a que la Ligue 1 aplazó el partido contra Lens.

Esto se debe al aplazamiento del encuentro liguero contra el Lens, inicialmente fijado para el sábado y ahora programado para el 13 de mayo.

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En la ida, el PSG alineó a:

Portero: Matvey Savonov.

Defensa: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes.

Centrocampo: Zaire-Emery, João Neves, Vitinha.

Delanteros: Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.