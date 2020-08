Enrique Cerezo: "Hemos pasado todos los males y pandemias en las finales de Champions"

Photo by Sergio Camacho/Getty Images for TNTLA

Contundente y cerrada defensa del presidente del Atlético de Madrid a la figura de Diego Pablo Simeone en "Radio Marca"

Enrique Cerezo, presidente del , repasó la actualidad rojiblanca en "Radio Marca". El máximo mandatario colchonero habló de la Champions, de la figura de Diego Pablo de Simeone, de Jan Oblak, de Joao Félix, del VAR y de los objetivos de la temporada de su equipo. Además, comentó que los objetivos del club pasan por estar entre los tres primeros en Liga y llegar a los cuartos de Champions. Cerezo dice estar feliz y confiesa que sueña con un triunfo final de su equipo en Lisboa.

Cerezo: "Hemos pasado todos los males y pandemias en las finales de Champions"

Sobre el cruce de cuartos de final en Lisboa ante el Leipzig, Cerezo comentó: “El Leipzig es un equipo importante y a tener en cuenta. Muchas veces los periodistas dicen que es más fácil y a veces es el más difícil. Para nosotros el partido de la temporada es el del Leipzig. Estamos bien preparados, bien dirigidos y sabemos lo que queremos. Sin menospreciar a nadie, porque no hay enemigo pequeño”, aseguró.

Sobre la mala suerte del Atlético de Madrid en las finales de Champions, Cerezo enumeró: “Pensé que a la tercera sería la vencida, pero en Milán fallamos en los penaltis y el otro equipo acierta y te eliminan. La primera ante el Bayern de Múnich en Bruselas mira cómo fue. Faltaba un minuto y un tiro desde el centro del campo entró. Y ante el en Lisboa en el minuto 94 nos meten un gol y nos empatan, para después de perder en la prórroga”, para después agregar que “todos los males y las pandemias ya las hemos pasado en las finales. Vamos a intentar ganar ahora a los alemanes y si se puede, llegar a la final”

Contundente defensa a Simeone de las críticas de la prensa

Acerca de las críticas periodísticas que recibe Diego Pablo Simeone, Cerezo fue contundente: “Lo he explicado mil veces. Contratamos a Simeone hace años. No puedo cuestionar al Cholo. Juega como le da la gana y como los resultados son fantásticos, estamos encantados con él. En nadie está acostumbrado a tener un entrenador 8 años. Y lo que le queda. ¿Qué critican que Simeone gana mucho dinero? Podemos criticar lo que cobran algunos periodistas en algunos periódicos. A mí algunos periodistas no me gusta cómo escriben y no los leo. ¿Qué critican a Simeone? Que le critiquen y que sigamos ganando y que estemos 8 años seguidos en Champions. Criticar por criticar está muy buen, pero criticar la evidencia es muy difícil”.

Sobre Joao Félix y Oblak, confianza y contrato en vigor

Sobre la situación contractual de Jan Oblak y las ofertas que llegan por el porteo, aseveró: “Oblak tiene contrato y que yo sepa hasta ahora el contrato está en vigor. Y por lo tanto, el contrato está para cumplirlo y está firmado con el Atlético de Madrid”. Y sobre los rumores sobre James Rodríguez, dijo: “¿James Rodríguez? NI idea. No creo que ahora esté en los planes del Atlético de Madrid ahora mismo la verdad”

Acerca de la figura de Joao Félix, Cerezo explicó que se espera mucho de él, pero hay que tener paciencia con él: "Joao Félix tiene 20 años. Hay que esperar a ver cómo se va desarrollando. Otra cosa son las críticas o que creamos que como se han pagado 120 millones, al día siguiente va a ganar la Champions”, dijo.

Sobre el mercado de fichajes, Cerezo explicó: “Tenemos una plantilla buena y joven. Si el entrenador considera que hace falta algo, intentaremos traerlo dentro de los complicados parámetros que marca la Liga y dentro de las complicaciones económicas de la temporada. Si no se hubiera jugado la Liga habría sido una catástrofe económica para la Liga”

Cerezo, un firme detractor del VAR

Acerca del VAR y las polémicas arbitrales, Cerezo volvió a decir que no le gusta el VAR: “El VAR no me gusta porque quita la esencia del fútbol. Parar un partido diez minutos para ver si es gol o no es gol…al final depende de una persona. ¿Puede ser más justo? A veces sí, pero otras veces puede ser injusto porque se repite una jugada 14 veces y no se sabe qué se pita. Antes teníamos un problema, el árbitro. Ahora tenemos tres problemas, el árbitro, el VAR y el que dirige el VAR”.