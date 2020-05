¡Encendió las redes! Arturo Vidal sacó a relucir su costado anti Bielsa

José Sulantay cuestionó el éxito del Loco en La Roja y el volante del Barcelona aprobó sus palabras. "Alguien que dice las cosas de frente".

"No quiero opacar a nadie, pero a (Marcelo) Bielsa acá en prácticamente le besaron los pies, pero resulta que no ha ganado nada en el extranjero, no ha hecho una cosa fantástica como para decir él cambió toda la historia. Yo creo que ningún técnico extranjero puede cambiar la mentalidad de nosotros, ni yo voy a ir a cambiar a los uruguayos o brasileños".

Estas palabras corresponden al ex DT de la Selección Sub 20, José Sulantay, quien en el programa Grítalo América, a través de YouTube, se fue en picada contra el Loco, y encontró respaldo en Arturo Vidal.

El volante del utilizó sus redes sociales para aprobar la visión del técnico que dirigió a Chile en el Mundial Juvenil de Canadá 2007 y colgó el siguiente mensaje, citando la frase del coquimbano: "Alguien que dice las cosas de frente". Pero no fue lo único, también agregó imágenes de los títulos de con Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi.

Esto ocurrió tras compartir otras controversiales publicaciones que apuntaron a Charles Aránguiz. Poco después de que la hinchada eligiese al Príncipe como el mejor jugador de la historia del , el nacido en San Joaquín colgó una gráfica en Instagram donde aparece con casi todas las camisetas de su carrera, omitiendo solamente la de las Aspirinas.

En la publicación, uno de sus seguidores comentó: "Charles es el verdadero rey, vo soy un payaso nada más (sic)". Mensaje que encontró una iracunda respuesta del mediocampista, quien tildó de "payaso" al usuario. Todo, después que el formado en no dudara en viralizar un texto que le dedicó otro fanático.