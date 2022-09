River 1-2 Banfield por el Torneo de la Liga Profesional: partido online, resultado y formaciones

El Millonario volvió a caer y ahora sí parece despedirse del campeonato: el Taladro fue más efectivo y Gallardo sigue sin encontrar el rumbo.

Ni River ni ningún otro equipo son infalibles. Pero fueron muy pocas las veces que, durante los ocho años que lleva el ciclo Gallardo, no tuvo un norte de juego. Porque no se trata solamente de perder o incluso de tener una racha negativa desde los resultados: esta vez, el equipo no tiene una manera definida de afrontar los partidos y lo sufre.

El Muñeco intentó reparar los errores cometidos en el armado para ir al Monumental y trató de volver a la "normalidad": cuatro defensores, cuatro volantes y dos delanteros. Pero los problemas no están en el dibujo en sí: con individualidades en bajo nivel y cambios permanentes, todo se le hace cuesta arriba y Banfield, con espacios, fue letal.

Si bien la pelota estaba en su poder, cada contragolpe del Taladro era punzante y llegó al gol con un terrible zurdazo del Colo Cabrera, antecedido por un remate al travesaño ante una defensa estática. Antes, Armani ya había tenido una de sus clásicas atajadas mientras que, del otro lado, los ataques terminaban en la nada misma.

Con el ingreso de Borja y los laterales más sueltos, tuvo una clarísima que Cambeses le tapó a De La Cruz y luego el empate llegó después de un centro de Herrera que el Colibrí, después de desmarcarse, mandó a la red de cabeza. Pero el envión duró unos instantes y, a la salida de un lateral con chilena fallida, Julián Palacios sacó un disparo cruzado.

El 1-2 fue un golpe de nocaut del cual River, pese al empuje de los hinchas, nunca pudo recuperarse más allá de una llegada de Suárez. Otra derrota de local y esta vez el campeonato parece quedar realmente lejos, ya que Atlético Tucumán puede sacarle hasta ocho de diferencia. Y no parece tanto, pero para un equipo que se olvidó de jugar, es una distancia excesivamente grande.

¿Cómo llegaron al encuentro?

River se presenta tras la derrota contra Boca Juniors por 1-0, su primera caída en sus últimos cinco partidos. El resultado dejó a los dirigidos por Marcelo Gallardo con 29 puntos en la séptima posición del tablero, aunque a solo cinco de Atlético Tucumán.

Por su parte, el Taladro venció a Colón por 2-1 en su más reciente compromiso con goles de Aaron Quiroz y Juan Manuel Cruz. El cuadro a cargo de Claudio Vivas alcanzó las 22 unidades, mientras que se puso a cuatro del Decano en la tabla anual que define el ingreso a las copas del 2023.

