EN VIVO ONLINE: West Ham vs. Everton, por la Premier League 2020/21

El equipo de Carlo Ancelotti visita al West Ham United, sabiendo que se avecinan los últimos juegos definitivos para lograr su aspiración de conseguir una plaza en competiciones europeas para la próxima temporada.

Everton se debate entre grandes actuaciones y partidos muy flojos, tras muchas ausencias por lesión, como las de James Rodríguez, quien nuevamente será ausencia en el equipo.

Everton: Pickford; Coleman, Godfrey, Mina, Digne; Allan, Gomes; Richarlison, Iwob, Sigurdsson; Calvert-Lewin.

West Ham: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Brownhill, Westwood, Cork, McNeil; Vydra, Wood.

