EN VIVO ONLINE: dónde y cómo ver Venezuela vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas en internet y streaming

Las selecciones de y chocan este martes 17 de noviembre a las 17:00 horas locales (18:00 de Chile) por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a 2022. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Caracas.

La Vinotinto viene de caer por la mínima ante en un encuentro disputado en el Estadio Morumbí. El único gol de ese compromiso lo anotó Roberto Firmino. De esta manera, los dirigidos por José Peseiro no pudieron escapar del fondo de la tabla y siguen sin cosechar unidades en la competencia. El equipo de Reinaldo Rueda, por su parte, le ganó 2-0 a Perú con dos goles de Arturo Vidal y pudo sumar de a tres por primera vez en estas Clasificatorias. Ahora, el representativo nacional acumula 4 puntos, productos de un triunfo, una igualdad y una caída.

El partido se jugará hoy martes 17 a las 18:00 hora chilena y 17:00 de Venezuela en el Olímpico de Caracas, sin público por la emergencia del coronavirus.

El compromiso será transmitido en Chile por CDF HD en el cable premium y Chilevisión en la televisión abierta. Vía streaming online, va por Estadio CDF, Claro Video y RedGol. Además, para los clientes de CDF Premium o HD, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel Play o VTR Play en computadores, tablets, smartphones y smart TVs.

