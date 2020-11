EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Millonarios vs. Pereira, por la Liga BetPlay 2020 por internet y streaming o por TV

Con la frente en alto y la fe intacta llega a este penúltimo encuentro de la fase del todos contra todos, en el que sabe que una derrota no está en los planes, pues de caer, se despide de este 2020.

Pereira dará la pelea hasta el final, pues sabe que el descenso se reactivará en 2021 y que tener la mayor cantidad de puntos posible para no sufrir en el futuro mirando la table en la que ningún equipo quiere estar.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

