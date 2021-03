EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Everton vs. Burnley por Premier League por Internet y en streaming

La temporada 20/21 sigue su marcha para el Everton que no podrá contar con James Rodríguez por molestias en la pantorrilla, así como con Delph y Doucouré, pero que del otro lado recuperó a Yerry Mina, Coleman y Davies.

Los Toffees volvieron a cortar su racha de tres victorias al caer en Stamford Bridge ante Chelsea, pero siguen en la pelea por los puestos de la tabla que darán clasificaciones a copas europeas la próxima temporada.

En Goal le damos a los aficionados las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de ESPN este sábado 13 de marzo a las 12:30 hora de Colombia. En la plataforma de internet de ESPN Play se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

Everton: Pickford; Holgate, Keane, Godfrey, Digne; Gómes, Allan, Davies; Iwobi, Richarlison, Calvert-Lewin.

Burnley: Pope; Pieters, Mee, Tarkowski, Lowton; McNeil, Brownhill, Westwood, Gudmundsson; Wood, Vydra.

LINE-UP | Here is how the Clarets line-up against Everton this evening. ⬇️



One change for the Clarets, as Erik Pieters starts at left-back, covering Charlie Taylor, who misses out through injury. 👊#EVEBUR | #UTC | @eToro