EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver América de Cali vs. Atlético Nacional, por la Liga BetPlay por internet y streaming o por TV

El Pascual Guerrero está listo para recibir el primer partido de una serie que se muestra prometedora en emociones, goles y definiciones, con en carrera por defender su título, recibiendo al en el arranque de los Playoffs.

Rojos y Verdes saldrán a dar lo mejor de cada uno para quedarse con el tiquete hacia la semifinal, aún con el recuerdo latente de su reciente enfrentamiento en Medellín que Nacional logró empatar en la última jugada, frustrando la alegría Americana.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

