EN VIVO ONLINE: dónde ver Palestino - Colo Colo por internet en streaming y TV

y continúan con la nueva normalidad de la ANFP de jugar partidos de fútbol profesional a las 11 de la mañana.

Coto Sierra debuta en la banca tetracolor contra el Albo, último club que dirigió en . El ícono de no completará ni una semana de trabajo y ya debe mejorar la campaña de 6 derrotas consecutivas que arrastra con Carlos Villanueva como refuerzo estelar para la segunda rueda. Su rival acaba de volver a ganar y se animó a intentar superarlo en la tabla anual, que lo tiene en la promoción.

¿Qué necesita Colo Colo para salvarse del descenso?

El partido se jugará hoy sábado 14 de noviembre a las 11:00 hora chilena en el Estadio Municipal de La Cisterna, sin público por la emergencia del coronavirus. El compromiso será transmitido por CDF Premium y CDF HD. Vía streaming online, va por Estadio CDF. Además, para los clientes de CDF Premium o HD, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

