EN VIVO ONLINE: dónde ver Colo Colo - Antofagasta por internet en streaming y TV

Este martes vuelve a rodar el balón para en el Campeonato Nacional 2020. En duelo pendiente de la fecha 12, el equipo de Gustavo Quinteros recibe a Deportes en el Estadio Monumental buscando alejarse de la parte baja de la tabla antes del arranque de la segunda rueda. Un compromiso que generó mucha polémica, ya que no se pudo disputar por el PCR positivo de un integrante de la delegación del Cacique que había viajado a por la .

Cabe destacar que la escuadra de Héctor Almandoz llega a esta cita en el cuarto casillero, merced a 30 puntos. Esto, tras vencer a La Calera por 3-1 con doblete de Andrés Souper y un tanto de Luis Guerra. Mientras que los albos saltarán al reducto de Macul luego de una derrota 0-2 ante Deportes . Vale resaltar que el Popular no conoce de victorias desde el pasado marzo, cuando logró derrotar al colista Deportes La Serena por intermedio de David Montoya y César Fuentes en La Portada. Desde el reinicio del torneo, el cuadro blanco, como local, ha cosechado cinco caídas en fila.

El partido se jugará hoy martes 10 de noviembre a las 11:00 hora chilena, en el Estadio Monumental sin público por la emergencia del coronavirus. El compromiso será transmitido por CDF Premium y CDF HD. Vía streaming online, va por Estadio CDF. Además, para los clientes de CDF Premium o HD, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO o VTR Play.

El calendario albo de 2020

