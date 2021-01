EN VIVO ONLINE: Cómo ver Real Madrid vs Alavés por internet en streaming y canal de TV

El equipo de Zidane viene de caer eliminado en la Supercopa de España y en la Copa del Rey.

No son días tranquilos en el . Al margen del respaldo de la directiva a Zinedine Zidane, nadie puede negar el efecto que ha tenido la eliminación en Supercopa de ante Athletic de Bilbao y mucho menos lo sucedido en la contra el Alcoyano.

Sin embargo, la temporada sigue su curso y ahora el Merengue tiene la oportunidad de recuperar la mejor versión de su juego ante . Un partido que están obligados a ganar, pues se mantiene en lo más alto y podría ampliar su ventaja en la tabla.

En Goal te presentamos todo lo que debes saber del partido:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Alavés - Real Madrid FECHA Sábado, 23 de enero ESTADIO Estadio de Mendizorroza HORARIO 17:00 de y , 14:00 de , 15:00

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

El partido se jugará este sábado 23 de diciembre de 2021. En Sudamérica, el partido estará disponible en DirecTV y también podrá verse en la aplicación DirecTV GO en smart TVs, tablets, computadores, iOS y Android. En México se puede ver a través de SKY o su aplicación Blue to Go.