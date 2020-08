EN VIVO ONLINE: cómo ver PSG vs. Atalanta en streaming, por la Champions League

Italianos y franceses se disponen a dirimir el primer semifinalista del torneo europeo de clubes más importante de todos.

La entra en su fase más determinante y es Lisboa, en , la sede que acogerá a los ocho mejores del continente que aún aspiran al título. Los encargados de abrir la jornada son y Paris Saint-Germain, en un duelo parejo y de alta expectativa.

Los parisinos llegan como ganadores absolutos del fútbol francés, con Kylian Mbappé en duda, pero un equipo fortalecido en los últimos días gracias a los éxitos y consolidación lograda con Tuchel. Del otro lado, el sorpredente equipo de Bérgamo, debutante en la competición, que ha mostrado toda su capacidad dentro y fuera de , liderados por 'Papu' Gómez y Duván Zapata.

A continuación, Goal te trae todos los detalles sobre la señal en streaming del partido:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Atalanta - FECHA Miércoles 12 de agosto ESTADIO Estadio da Luz, Lisboa HORARIO 21:00 de (16:00 de , 15:00 de , y 14:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Atalanta: Sportiello; Djimsiti, Toloi, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gómez y Zapata.



PSG: Keylor; Kehrer, T. Silva, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Marquinhos, Herrera; Sarabia, Icardi, Neymar.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stream, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica Fox Sports Fox Sports Play y aplicaciones de cableoperadoras México Fox Sports y Facebook Fox Sports Play y Facebook

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.