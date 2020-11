EN VIVO ONLINE: Cómo ver Juventus vs. Cagliari, por la Serie A por internet y streaming o por TV

Con Cristiano Ronaldo de regreso desde varios partidos atrás, la Juve ha vuelto a tener su equipo completo, con un Andrea Pirlo aún en proceso de consolidar su idea de juego y sus principales intérpretes.

Ante , el cuadro de Turín tendrá una buena oportunidad de acercarse a la punta, siempre y cuando logre un partido sólido que le permita embolsillarse los tres puntos en el Stadium.

A continuación,te trae todos los detalles sobre la televisación del partido:

Juventus: Szczęsny; Cuadrado; Bonucci, Chiellini, Danilo; Ramsey, Arthur, Rabiot; Cristiano Ronaldo, Morata, Chiesa.

Cagliari: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Ounas, Nández, Marin, Rog; Joao Pedro; Simeone.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world