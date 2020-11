EN VIVO ONLINE: Cómo ver Colombia vs. Uruguay de las Eliminatorias por Internet y streaming

La ilusión colombiana tiene su tercera parada camino al Mundial 2022. La Tricolor de Carlos Queiroz continúa la competencia ante , uno de los equipos que tradicionalmente más lo han complicado, pero que en los últimos años ha padecido a la nueva generación dorada del país cafetero.

El Metropolitano de Barranquilla recibirá nuevamente al renovado equipo del técnico portugués que tendrá la difícil tarea de ir a su tercer Mundial en línea, luego de que Pekerman partiera la historia del fútbol colombiano en las pasadas dos ediciones.

En Goal le damos a los aficionados colombianos las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

