EN VIVO ONLINE: cómo ver Bayer Leverkusen vs. Bayern Münich en streaming y TV, por la Copa de Alemania

El campeón de la Bundesliga se enfrenta a las Aspirinas en la final de la DFB-Pokal. El duelo se llevará a cabo en el Olympiastadion de Berlín.

Luego de ganar la por octava vez consecutiva (30 títulos en total), el Bayern Münich se enfrentará al por la final de la DFB-Pokal 2019-20 (Copa de ).

Bayer Leverkusen - Bayern Münich, final de la DFB-Pokal: hora, día y cómo ver la Copa de Alemania

Las Aspirinas, que llegan a este cruce tras finalizar quintos en la Liga germana, con acceso directo a la siguiente edición de la , vienen de dejar en el camino en octavos al (2-1), en cuartos 3-1 al Union Berlín y en semis 3-0 al Saarbrücken, mientras que los bávaros se impusieron al (4-3), 1-0 al 04 y 2-1 al .

La escuadra de Hans-Dieter Flick jugará su vigésimo cuarto partido por el título y va en busca de su vigésimo título. Los de Peter Bosz, en tanto, tendrán su cuarta aparición en la final de este torneo, el que logró conquistar en sola una ocasión: en 1993.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Bayer Leverkusen - Bayern Münich FECHA Sábado, 04 de julio ESTADIO Olympiastadion HORARIO 20:00 de (15:00 de , 14:00 de , y 13:00 de y )

LAS PROBABLES ALINEACIONES

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender (c), Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven - Baumgartlinger, Aranguiz - Diaby, Havertz, Bailey - Volland

Bajas: Paulinho

Dudas: -

DT: Peter Bosz

Bayern Munich: Neuer (c) - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Bajas: Tolisso, Süle

Dudas: Arp, Mai, Javi Martínez, Thiago

DT: Hansi Flick

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE HAY QUE SABER

Lewandowski ha marcado cuatro goles en la Copa Alemana esta temporada, lo que le sitúa como máximo anotador del torneo junto a Rouwen Hennings. El internacional polaco podría convertirse ahora en el primer jugador en terminar como máximo goleador en cuatro temporadas consecutivas.

Manuel Neuer está a un paso de igualar el récord de Oliver Kahn de partidos dejando la portería a cero (33). El capitán del Bayern ha jugado incluso 15 partidos menos, sin recibir goles en el 60% de los encuentros, un récord de la competición.

Thomas Müller está a una victoria de superar a Sepp Maier y a su tocayo Gerd Müller en el registro de partidos ganados en la Copa Alemana con el Bayern (47).

El Leverkusen ha marcado en cada uno de sus últimos 19 partidos de Copa, con un promedio de 2,8 goles por encuentro. La última vez que no marcaron en fue contra el Bayern en los cuartos de final de 2014/15.

El único título de la Copa Alemana de las Aspirinas fue en 1993 con una victoria por 1-0 sobre el Hertha Berlin. Ha sido dos veces subcampeón, perdiendo las finales de 2002 (4-2 contra el Schalke) y 2009 (1-0 contra el ).

Lucas Alario es el máximo goleador del Leverkusen en la competición esta temporada, anotando tres veces en cuatro partidos. Su último gol en la Bundesliga llegó contra el Bayern en la derrota por 4-2 en la Fecha 30.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

DFB-Pokal 2019-2020: Cuándo, dónde y cómo ver la final de la Copa de Alemania

En Sudamérica, la transmisión corresponde a Directv Sports en televisión (exclusivo para clientes de Directv) y Directv Play en computadores, tablets, iOS, Android y smart TVs. Las señales: 610, 683 y 1610.

En México, ESPN 2 transmite el partido para los clientes de las diferentes cableoperadoras.

En España se puede ver en Movistar Liga de Campeones 1 (M51 O 126) y ARD Das Erste (M+ Astra).

LUGAR STREAMING APLICACIONES España Movistar Liga de Campeones y ARD Das Erste M+ Astra Sudamérica DirecTV DirecTV Go México ESPN 2 ESPN Play

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.