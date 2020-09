EN VIVO ONLINE: cómo ver Barcelona vs. Elche, el Trofeo Joan Gamper por internet y en streaming

El tercer amistoso del Barça de Koeman se toma la agenda sabatina este 19 de septiembre, y en Goal te mostramos las señales por país para seguirlo.

Después de superarlos al Nástic y al Girona, el se mide al en el tercer amistoso como equipo al mando del holandés.

Tras ver aplazado el inicio de su aventura liguera, los blaugranas ajustarán sus piezas -entre las que no cuentan Riqui Puig, Luis Suárez ni Arturo Vidal- en el tradicional Trofeo Joan Gamper, que el local ha conquistado en 42 de sus 54 ediciones, seguido por el Köln alemán que lo levantó en dos ocasiones. El Barça es, además, heptacampeón: no pierde este partido (no reconocido por la FIFA) desde el 2012, cuando el festejó por la mínima diferencia, por lo que pese a la ausencia del público se juega su honor.

🤝💚 El #ElcheCF le entregará este banderín conmemorativo al @FCBarcelona con motivo de la invitación al pic.twitter.com/Xw6vOgTjfa — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) September 19, 2020

En Goal te contamos todo lo que necesitas saber sobre la programación televisiva y online de este encuentro:

CUÁNDO Y DÓNDE ES EL BARCELONA - ELCHE

PARTIDO Barcelona - Elche FECHA Sábado 19 de septiembre ESTADIO Camp Nou HORARIO 14 en y , 12 en y , 19 en