EN VIVO ONLINE: cómo ver Barcelona vs. Espanyol via streaming, por LaLiga 2019/20

El conjunto de Quique Setién sabe que no tiene margen de error si quiere tener una chance de arrebatarle el campeonato a Real Madrid.

Apenas cuatro fechas quedan en juego en , que se puso atractiva tras el parate por el coronavirus. no solo perdió la punta, sino que también entró en una crisis interna que tiene como principales apuntados al entrenador, quien posiblmente no continuará en el club, y la continuidad de Lionel Messi. En ese contexto, y con el eterno rival a cuatro unidades, el conjunto de Quique Setién sabe que no tiene margen de error.

Es cierto que la goleada en la fecha pasada ante por 4-1 le dio algo de aire al plantel, pero el Merengue sigue firme arriba en la tabla y, por ahora, no da señales de que vaya a caerse. Entre tanto, el Blaugrana deberá enfrentar a un rival accesible, a pesar de que sea el derby de Catalunia: marcha último y está obligado a ganar para no perder la categoría en esta jornada.

El compromiso se disputará en el Estadio Camp Nou, a las 17:00 horas de , las 15:00 del Centro de y , 16:00 de y 22:00 de , a puertas cerradas a fin de evitar contagios de COVID-19.

En Goal te brindamos toda la información que debes saber para no perderte ni un solo minuto en Latinoamérica y España por Internet.

ALINEACIONES Y TODO SOBRE EL BARCELONA - ESPANYOL