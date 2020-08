EN VIVO ONLINE: cómo ver Atlético Madrid vs. Leipzig en streaming y TV, por la Champions League

Españoles y alemanes se disponen a definir al segundo semifinalista del torneo europeo de clubes más importante de todos.

La entra en su fase más determinante y es Lisboa, en , la sede que acogerá a los ocho mejores del continente que aún aspiran al título. Los encargados de animar la segunda jornada son y Leipzig, en un partido sin un claro favorito y con dos escuadras muy parejas.

Tanto españoles como alemanes vienen de ocupar el tercer puesto en sus respectivas ligas y saben que el la Champions pueden encontrar redención a una temporada que ha dejado a sus hinchadas esperando algo más, por lo que el encuentro por cuartos de final se torna definitivo.

A continuación, Goal te trae todos los detalles sobre la señal en streaming del partido:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Atlético Madrid vs. Leipzig FECHA Jueves 13 de agosto ESTADIO Estadio José Alvalade, Lisboa HORARIO 21:00 de (16:00 de , 15:00 de , y 14:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Felipe, Giménez, Lodi; Herrera, Llorente, Saúl, Lemar; Joao Félix y Costa.

Leipzig: Mvogo ,Konaté, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, T. Adams, Angeliño, A. Haidara, Forsberg, Dani Olmo, Werner.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stream, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica Fox Sports Fox Sports Play y aplicaciones de cableoperadoras México Fox Sports y Facebook Fox Sports Play y Facebook

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.